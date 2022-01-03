Hayatı filmdeki terörist rolüyle karardı! ’hatıra diye paylaştım kabusum oldu’





İKİ GÜNLÜK YEVMİYE İÇİN

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Vedat Gümüşgöz "Ek gelir için figüranlık yapmaya karar vermiştim. 5 yıl önce bir filme çağırdılar, sete giderken rolümü bile bilmiyordum. Teröristi oynayacaksın dediler, kostüm verdiler. Kostümü giydim, bir iki sahnede göründüm daha sonra işim bitti. Sette de bir hatıra fotoğrafı çekmiştik. 5 yıl sonra o fotoğrafa denk geldim, güzel bir hatıra diye "Film setinden bir kare" notuyla paylaştım" dedi.