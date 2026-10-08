Hayatını adadığı yeğeni tarafından katledildi! 15 yaşındaki cani amcasının mezarlığında teslim oldu





ÖLDÜRÜLEN AMCA, YEĞENLERİNE BAKMAK İÇİN EVLENMEMİŞ



Şüphelinin babasının cezaevine girmesinin ardından kendini yeğenlerine bakmaya adayan biri olarak tanınan amca Muhammed Aslanoğlu'nun A.A. ve kardeşlerini baktığı öğrenildi. Çalıştığı iş yerinde ve mahallede iyi bir insan olarak bilinen Aslanoğlu'nun yakınları, amcanın yeğenlerine bakmak için evlenmeyi dahi düşünmediğini ifade etti. Çocukların annesinden ise uzun süredir haber alınamadığı öğrenildi. Muhammed Aslanoğlu'nun vurulduğu evinde camdaki kurşun izi dikkat çekti. Yaşananları anlatan Karadere Mahallesi Muhtarı Muzaffer Öztuna, olayı jandarmaya telefon edilmesi üzerine öğrendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma ve ambulans geldi. Ancak ambulans gelmeden önce yaralanan kişiyi kendi araçlarıyla hastaneye götürmüşler. Jandarma olay yerinde bir süre soruşturma yaptı. Söylendiğine göre olayı gerçekleştiren kişi, 15 yaşındaki yeğeniymiş. Yeğeni kendisi jandarmaya gelerek 'Ben vurdum' diyerek teslim oldu. Tüfekle mi yoksa silahla mı vurulduğunu tam olarak bilmiyorum fakat büyük ihtimalle tüfektir. Olayın ardından jandarma konuyu devraldı ve ilgilenmeye başladı. Çocuk şu anda jandarma tarafından gözaltına alınmış durumda."