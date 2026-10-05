Hayatının baharında sevgilisi katletti

Bursa'da önceki gün yaşanan cinayet, vicdanları kanattı. Karacabey ilçesinde önceki gece 22.15 sıralarında kız arkadaşı Gökçe Alkan'ı otomobiline alan Mustafa Bağ, iddiaya göre konuşmak için kırsal Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Bağ, bıçakla Gökçe Alkan'a saldırdı. Boğazına bıçak saplanan talihsiz genç kız ağır yaralandı. Arbede sırasında kendisi de yaralanan Mustafa Bağ, genç kızı kanlar içinde bırakıp Güngörmez Mahallesi'ne gitti. Köy meydanında kendisini kanlar içinde gören vatandaşlara, "Ormanlık alanda biriyle tartıştım, Öldü mü kaldı mı bilmiyorum" diye cevap verdi. Muhtar ve mahalle sakinleri durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Mustafa Bağ'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ailesinin 3 kız çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenilen Gökçe Alkan'ın (18), Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri'nden bu yıl mezun olduğu ve iş aradığı öğrenildi.