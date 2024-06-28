Haydi Defne’yi yaşatalım

İzmir'de, 6 yıldır özel bir kömür ocağında çalışan Okan Gürbulak ile eşi Çiğdem Gürbulak'ın kızları Defne, geçen yıl 20 Ocak'ta dünyaya geldi. Ancak 14 günlükken topuğundan alınan kan ile SMA Tip 1 hastası olduğu ortaya çıktı. Gürbulak çifti bu haberle adeta yıkılırken, iki gün sonra ise merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremi meydana geldi. Kızının hastalığını içine gömen Okan Gürbulak, depremin ertesi günü 25 arkadaşı ile Kahramanmaraş'a giderek 15 gün boyunca birçok can kurtardı. Okan Gürbulak, İzmir'e geri döndüğünde ise valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Şimdiye kadar ise tedavi için gereken paranın yüzde 60'ı toplanabildi.Defne'nin en kısa sürede tedavi olması gerektiğini belirten Okan Gürbulak, "Devletimiz ilaçlarında ve mamalarında destek olmuyor ama kızım için zaman çok önemli. Allah'ın izni ile bu parayı da toplayabilirsek, meleğim sağlığına kavuşacak ama zamanımız gittikçe daralıyor" dedi. Gürbulak, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda da "Ülke ekonomisinin kalkınması için yerin altında çalışıyorum. Linyit kömürü çıkartarak bu güzel vatanımıza katma değer kazandırıyoruz, Depremde canlar kurtardık, şimdi kızımı kurtarmak istiyorum. Kızımın canını kurtarmak için destek olur musunuz" diyerek yardım çağrısında bulundu.