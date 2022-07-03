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Giriş Tarihi: 3.7.2022 15:02 Son Güncelleme: 3.7.2022 15:14

Haydi Türkiye Göktuğ'a nefes ol!

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Haydi Türkiye Göktuğ’a nefes ol!

İstanbul’da 15 aylık Göktuğ Altunöz, 7 aylıkken tanıştığı SMA Tip 1 hastalığının pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. 3 ay yoğun bakımda kalan ve tam 3 kez kalbi duran Altunöz 5 cihaza bağlı şekilde yaşama tutunmaya çalışıyor. Annesinin terk ettiği minik Göktuğ’un Dubai’de gen tedavisi olabilmek için 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi masrafının karşılanması gerekiyor.

Göktuğ Altunöz... İstanbul Bahçelievler'de babası Atakan Altunöz ile birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. 15 aylık olan Altunöz, henüz 7 aylıkken tanıştığı SMA Tip 1 hastalığının pençesinde yaşam savaşı veriyor. 3 ay boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 kez kalbi duran minik Göktuğ, 5 cihaza bağlı şekilde günlerini geçiriyor. Desteğe en çok ihtiyacı olduğu bu süreçte annesi tarafından da terk edilen Göktuğ Altunöz'ün sağlığına kavuşabilmesi içinse tek umudu Dubai'de gen tedavisi olabilmek. Yaklaşık 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi masrafını karşılayabilmek için bağış kampanyası başlatan baba Atakan Altunöz "Göktuğ için henüz 7 aylık iken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Çok zor süreç geçirdi. 3 ay yoğun bakımda kaldı, annesi onu terk etti. 3 kez kalbi durdu, şimdi de 5 cihaza bağlı şekilde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Tek umudumuz gen tedavisi olabilmek. Bunun için Dubai'de bir hastane ile anlaştık. Yaklaşık 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi masrafını ödememiz gerekiyor. Ayrıca Göktuğ 13 kilo olmadan tedavi olması gerekiyor. Şu an 7 buçuk kilo, fazla zamanımız kalmadı. Trakesi (Boğaz bölümünde soluk alınıp verilmesi için açılan delik) açıldı. Kampanyamız şu an yüzde 32 seviyesinde, herkesten destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Göktuğ'un tedavi masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak için siz de TR21 0006 2000 0280 0006 6200 65 IBAN numarasına bağışta bulunabilirsiniz.

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Haydi Türkiye Göktuğ'a nefes ol!
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