İstanbul Pendik'te 23 Mart'ta otoparkta park yeri tartışmasıyla başlayan ve komşu cinayetiyle biten olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; aynı binada oturan ve taşıma ruhsatlı tabancaları bulunan Seyfettin Bıyık (41) ile Hüseyin Teke (44) telefonda tartıştıktan sonra Teke'nin oturduğu katta buluştu. Tarafların bellerindeki silahlara davranması üzerine Teke'nin, Bıyık'a "Hayırdır, beni mi vuracaksın?" dediği, Bıyık'ın ise Teke'nin yüzüne yumruk attığı belirlendi.

EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI

Saldırı üzerine Teke'nin Bıyık'ın ayağına bir el ateş etmesinin ardından Bıyık'ın da tabancasıyla komşusuna art arda ateş ettiği tespit edildi. Silah sesleri üzerine kapıyı açan eş Fatma Teke, Bıyık'ın eşine ateş açtığı anlara tanık oldu. Otopsi ve kriminal incelemelerde, Bıyık'ın silahından çıkan 8 kurşunun Teke'nin göğüs, omuz ve koltuk altı bölgelerine isabet ederek iç kanamadan ölümüne yol açtığı saptandı. Tutuklu sanık Seyfettin Bıyık'ın evinde yapılan aramada 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak nitelikte 328 fişek ve 1 sustalı çakı ele geçirildi. Savcılık, Bıyık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız mühimmat ve bıçak nedeniyle de ayrıca hapis cezası talep etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör