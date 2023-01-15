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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Hayırlı evlatlardan babaya ikinci hayat

Aydın Nazilli’de yaşayan fotoğrafçı Süleyman Sarı 12 yıl önce karaciğer sirozu, 8 yıl önce ise böbrek hastası oldu. Diyalize giren yaşama tutunan evli ve 3 çocuk babası Sarı hastanelere gitti. Ancak hiçbir çare bulamadı. Sarı, İstanbul’da Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından gerçekleştirilen operasyonla, büyük oğlu Şükrü’den (32) böbrek, bir gün sonra da küçük oğlu Emre’den (30) karaciğer nakli yapılarak sağlığına kavuştu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Hayırlı evlatlardan babaya ikinci hayat

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan fotoğrafçı 60 yaşındaki Süleyman Sarı'ya 12 yıl önce karaciğer sirozu, 8 yıl önce ise böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.



Diyalize girerek yaşama tutunmaya çalışan evli ve 3 çocuk babası Sarı, birçok hastane dolaşsa da çözüm bulamadı. Durumu her geçen gün kötüye giden Sarı, İstanbul'da görev yapan Prof. Dr. Ayhan Dinçkan'a başvurdu. Sarı'nın tetkiklerini yapan Prof. Dr. Dinçkan, tek çarenin karaciğer ve böbrek nakli olduğunu söyledi. Bunun üzerine Süleyman Sarı'nın oğulları Şükrü Sarı (21) ve Emre Sarı (30), gönüllü verici oldu. Çocuklarına yapılan tetkiklerde de Şükrü Sarı'dan böbrek, Emre Sarı'dan da karaciğer nakli için hiçbir engel olmadığı belirlendi.

BİRER GÜN ARA İLE NAKİL OLDU

Bunun üzerine Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından 6 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, Emre Sarı'nın karaciğerinin sağ kısmı alınarak babasına nakledildi. Bir gün yoğun bakımda tatulan baba Süleyman Sarı'ya nakledilen karaciğerin sağlıklı olarak çalıştığı görüldü. Ertesi gün bu kez büyük oğlu Şükrü Sarı'nın sol böbreği böbrek alınarak babaya nakledildi. İki kardeş bir hafta sora taburcu edilirken, baba Süleyman Sarı da sağlığına yeniden kavuştu.

İKİSİ DE SAĞLIKLI ÇALIŞIYOR

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, nakilden bir ay sonra kontrole gelen hastası ile uzun uzun sohbet ederek, "Oğullarından naklettiğimiz karaciğer ve böbrek çok sağlıklı çalışıyor" dedi. Baba Süleyman Sarı ise,
Oğullarımla ne kadar gurur duysam azdır" dedi. Oğulları Şükrü ve Emre Sarı ise, "Babamızı tekrar hayata bağladık. Bu gururu ömür boyu yaşayacağız" diye konuştu.

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Hayırlı evlatlardan babaya ikinci hayat
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