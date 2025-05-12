Hayırseverin yaptırdığı Müzeyyen Keçeli Aile sağlık Merkezi törenle açıldı

Sarıyer Maslak Mahallesinde ihtiyaç duyulmasından dolayı İstanbul Valiliği tarafından bir süre önce başlatılan "Aziz İstanbul'a iyiliğin bin hali" projesi kapsamında Sarıyer Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sarıyer Muhtarı Aslı Nalbant Bütüner'in katkıları ile hayırsever İşadamı Seba İnşaat sahibi Engin Keçeli tarafından yaptırılan Müzeyyen Keçeli Aile sağlık Merkezi açılışı yapıldı.

Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, İstanbul İl sağlık Müdürü Doç.Dr. Abdullah Emre Güner, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, Hayırsever Orhan Keçeli ile eşi Müzeyyen Keçeli, Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, Başkan yardımcısı Korkut Nedim Keçeli ve Maslak Muhtarı Aslı Nalbant Bütüner ile Sarıyer muhtarları katıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Aziz İstanbul'a iyiliğin bin hali" projesine hayırseverlerimiz büyük ilgi gösteriyor. Her hafta bir sağlık merkezi açıyoruz. Hayırseverlerimizin niyetleri doğrultusunda ilçelerde ihtiyaç duyulan alanlarda özellikle aile sağlık merkezleri, okulların yapılması için ihtiyaca göre bağışlar yönlendiriliyor. Sarıyer Maslak bölgesinde vatandaşların sağlık sorunları için Ayazağa'ya kadar gitmeleri nedeniyle Maslak'ta anneler günü nedeniyle de hayırseverlerimizin isteği doğrultusunda "Müzeyyen Keçeli Aile sağlık Merkezini törenle açtık. 4 aile hekiminin toplam 10 personelin görev yapacağı Müzeyyen Keçeli Aile sağlık Merkezi görev yapacak. İstanbul'da ihtiyaç hangi bölgede gerekiyorsa hayırseverlerimizin isteklerini o yönde yönlendiriyoruz. Bu bir Aile Sağlık Merkezinden sonra 2.si içinde protokol yapıldı. Müzeyyen hanımla ihtiyaçlar doğrultusunda 3.sünün yapılması içinde çalışmalar yapacağız" dedi.

Maslak Mahalle Muhtarı Aslı Nalbant Bütüner ise, Maslak'ta uzun süredir sağlık hizmeti alınan merkez sıkıntısı olduğunu insanların sağlık hizmetlerini uzak bölgedeki Ayazağadan aldıklarını hayırseverlerin katkıları ile bu sıkıntının giderildiğini ve insanların artık sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabileceklerini söyledi.

Törenin yapılmasının ardından hayırsever Seba İnşaat tarafından yapılan ve hayırsever Muzeyyen Keçeli'nin ismi verilen Aile Sağlık Merkezi kurdale kesilerek açıldı. Aile hekimleri hizmet vermeye başladı.