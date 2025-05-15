Hayvan hırsızları Afyon’da yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Hakkında "Barınak Yerlerinde Bulunan Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan F.Ç. isimli şahıs, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

UZUN SÜREDİR ARANIYORDU

Emniyet birimlerinin yaptığı saha çalışmaları ve istihbarat değerlendirmeleri sonucunda, uzun süredir güvenlik güçlerinden kaçmayı başaran F.Ç.'nin izine ulaşıldı. Hakkında yakalama emri bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yargı makamlarınca kesinleşmiş cezası nedeniyle arandığı tespit edilen şahsın, daha önce birçok farklı noktada benzer hırsızlık suçlarına karıştığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Ç., tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suçtan elde edilen gelirle geçimini sağlamaya çalışan şahısların yargıdan kaçamayacağı mesajını bir kez daha yineledi.