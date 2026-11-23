TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında, Samet Sayar ve A.C. tabancayla vurularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.