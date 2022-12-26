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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Hayvanat bahçesinde 93 yavru doğdu

Hayvanat bahçesinde 93 yavru doğdu
Kocaeli Darıca'daki Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bu yıl aralarında nesli tehlike altında bulunan beyaz yanaklı gibon, Afrika pengueni ve halka kuyruklu lemurların da bulunduğu 23 türde 93 doğum gerçekleşti. Bunlar arasında nesli tehlike altında olduğu için Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nde (EAZA) tür koruma programlarına bağlı beyaz yanaklı gibon, 2 Afrika pengueni ve 3 halka kuyruklu lemur yavrusu da bulunuyor. Sevinçle karşılanan koruma altındaki yavrulara özenle bakılıyor.
Hint gergedanından aslana, timsahtan bozayıya, farklı türlerde kuşlardan sürüngenlere çok sayıda canlının yaşadığı Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri de bünyesinde barındırıyor.

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Hayvanat bahçesinde 93 yavru doğdu
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