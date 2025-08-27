Haberler Yaşam Haberleri Hayvanı suya götürmek isteyen kızın boynuna ip dolandı! sürüklenerek hayatını kaybetti
Elazığ’da yaşayan 7 yaşındaki Meryem Doğan, suya götürmek için çıkardığı eşeğin ipi boynuna dolanarak sürüklendi. Küçük kız hayatını kaybetti.

Olay, 4 gün önce merkeze bağlı Yürekli köyünde meydana geldi. 7 yaşındaki Meryem Doğan, dedesinin isteği üzerine eşeği suya götürmek istedi. Ancak eşek bir anda kaçmaya başladı. Bu sırada Meryem'in elindeki ip boynuna dolandı. Kaçan eşek, küçük kızı yaklaşık 800 metre boyunca sürükledi. Talihsiz çocuk, evlerinin önüne kadar sürüklendikten sonra fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Meryem Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

