“Hayvanlara barınak” sözünü tutun!

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı ve DOHAYKO Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık, Adana genelinde yerel yönetimlerin büyük çoğunluğunu alan CHP'nin belediye başkanlarının seçim meydanlarında verdikleri sözleri tutmadığını, sokak hayvanları için bakımevi ve kısırlaştırma konularında hiçbir çalışma yapılmadığını söyledi.

BAŞI CEYHAN BELEDİYESİ ÇEKİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a çağrıda bulunan Çıtırık, "Bütün ilçe belediyeleri sokak hayvanlarını toplayıp birbirlerinin sınırlarına attıklarının gözlemledik. Başkanların atanmasında söz sahibi olan Burhanettin Bulut ise, genel başkan yardımcısı olduktan sonra yerel sorunlardan uzaklaştı ve ulaşılmaz oldu. Özellikle başta Ceyhan belediyesi olmak üzere bu konuda çalışma yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

SÖZLERİNİ TUTSUNLAR

Yerel seçimlerin üzerinden 10 ay geçtiğini, bu süre içerisinde hiçbir ilçe belediyenin bakımevi ve kısırlaştırma konularında çalışma başlatmadığını dile getiren Çıtırık, "Bu yüzden büyükşehir belediyesi barınağının kapasitesi doldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'a çağrıda bulunuyorum. Özellikle Adana genelinde yerel yönetimlerin büyük çoğunluğunu alan CHP'nin belediye başkanlarının seçim meydanlarında verdikleri sözleri tutmasını istiyoruz" diye konuştu.

İŞTE ADANA'DAKİ TABLO

Nesrin Çıtırık, büyük çoğunluğu CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen belediyelerdeki sokak hayvanlarıyla ilgili son durum hakkında şu bilgileri verdi: "Çukurova Belediyesi, bir bakımevi olmasına rağmen, bu dönemde koşullar çok daha kötüleşti. Eleman yok, veteriner hekim yok. Başkan Emrah Kozay, verdiği sözleri tutmadı. Yüreğir Belediyesi yer arayışında ama hiç olmazsa kediler için şehirde kedi kısırlaştırma ünitesi kurabilirdi, hala daha yapılmadı. Seyhan Belediyesi Akif Akay zamanında kurulan Kedi Kısırlaştırma Merkezini daha da genişleterek başka yere taşıdı. Ama köpekler için bir çalışma yok. Ceyhan belediyesinin barınağında hayvanlar zulüm altında. Başkan asla hiç bir çalışma yapmıyor."