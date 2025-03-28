Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Midyat’ı ziyaret etti

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'ın eşlik ettiği Bakan Şimşek, ziyaret kapsamında ilk olarak Midyat Belediyesini ziyaret etti.

Burada Midyat İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgüröz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Volkan Şenocak ve belediye personeli tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin'den ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Şimşek, ardından belediye anı defterini imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, günün anısına Bakan Şimşek'e bir tablo hediye etti.

Daha sonra Midyat İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Bakan Şimşek'e, Kaymakam Özdemir tarafından Türk bayrağı tablosu takdim edildi. Ziyaretlerin ardından Bakan Şimşek ve beraberindekiler karayolu ile Batman'a hareket etti.