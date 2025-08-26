Hazırlıklar tamamlandı: Balıkçılar 1 Eylül’de “Vira Bismillah’ diyecek

Denizlerde Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan av yasağı 4,5 aylık sürenin ardından sona eriyor. Trabzon'da son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 2025-2026 balık av sezonunun 1 Eylül'de açılmasıyla birlikte "Vira bismillah" diyerek büyük gırgırlarla denize çıkacak. Balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Geçen sezon denizlerde palamudun az olduğunu belirten Balıkçı Resul Yılmaz, "Bu sezon kıyı balıkçılarımızın ve bizim yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz istavrit ve hamsi bolca olacak gibi. Yeni sezondan beklentilerimiz iyi yönde. Geçen sezon da palamut vardı ama bu sezon şuan da küçük küçük görülüyor. Balık nereye giderse biz de peşinde olacağız. Teknemizde 40 kadar insan çalışıyor. Bu sezon inşallah denizlerde balık bol olur ve vatandaşımızda ucuz balık yer", dedi.

Balıkçı Süleyman Uzun ise, geçtiğimiz sezon denizlerde palamut ve istavrit bol olmuştu. Vatandaşlarımızda bol bol balık tüketti. Şuan gördüğümüz kadarıyla denizde istavrit ve hamsi görülüyor. Bizlerde av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açılacağız. İnşallah bol ve bereketli bir sezon yaşarız", dedi Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise, yeni sezona umutluyuz. Bu sezon denizlerde istavrit ve hamsinin bol olacağı görülüyor. Balık bol olursa fiyatlarda düşük olur.Yeni sezondan umutluyuz" dedi.