HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bildiri dağıtmak için bir kahvehaneye gelen HDP Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın, parti üyeleriyle birlikte masaları tek tek dolaşmaya başladı. Kahvehanede oturan bazı vatandaşlar; bildiri dağıtmak isteyen gruba "bizim tarafımız belli" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması nedeniyle olay yerine çok sayıda polis gelirken HDP Milletvekili adayı ve beraberindekiler kahvehaneden ayrıldı.