HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bildiri dağıtmak için bir kahvehaneye gelen HDP Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın, parti üyeleriyle birlikte masaları tek tek dolaşmaya başladı. Kahvehanede oturan bazı vatandaşlar; bildiri dağıtmak isteyen gruba "bizim tarafımız belli" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması nedeniyle olay yerine çok sayıda polis gelirken HDP Milletvekili adayı ve beraberindekiler kahvehaneden ayrıldı.
KAHVEHANEYİ BASTILAR
Olayın yatışmasının ardından polis olay yerinden ayrılırken kısa bir süre sonra HDP'li oldukları ileri sürülen 25 kişilik bir grup kahvehaneye gelerek bildiri almayı kabul etmeyen kişilere bıçak ve sopalarla saldırdı.
4 KİŞİ YARALANDI
Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda 4 kişi başlarına aldıkları darbelerle ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
HDP'liler kahvehanedekilere saldırdı! O anlar kamerada | Video