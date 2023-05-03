Haberler Yaşam Haberleri HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 3.5.2023 14:51 Son Güncelleme: 3.5.2023 15:45

HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı

Çanakkale’de bildiri dağıtmak için bir kahvehaneye giren HDP’li grup "Bizim tarafımız belli" diyen mahalle sakinlerine saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda 4 kişi kafalarına aldıkları darbelerle yaralanırken, polis sabah saatlerinde olaya karıştıkları ileri sürülen HDP’li bir grubu gözaltına aldı.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bildiri dağıtmak için bir kahvehaneye gelen HDP Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın, parti üyeleriyle birlikte masaları tek tek dolaşmaya başladı. Kahvehanede oturan bazı vatandaşlar; bildiri dağıtmak isteyen gruba "bizim tarafımız belli" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması nedeniyle olay yerine çok sayıda polis gelirken HDP Milletvekili adayı ve beraberindekiler kahvehaneden ayrıldı.

KAHVEHANEYİ BASTILAR

Olayın yatışmasının ardından polis olay yerinden ayrılırken kısa bir süre sonra HDP'li oldukları ileri sürülen 25 kişilik bir grup kahvehaneye gelerek bildiri almayı kabul etmeyen kişilere bıçak ve sopalarla saldırdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda 4 kişi başlarına aldıkları darbelerle ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HDP'liler kahvehanedekilere saldırdı! O anlar kamerada | Video

GÖZALTINA ALINDILAR

4 kişi hastanede tedavi altına alınırken, polis sabah saatlerinde kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor..

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HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! Sandalyeler havada uçuştu, 4 kişi yaralandı
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