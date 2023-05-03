HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! O anlar kamerada | Video 03.05.2023 | 15:08 Çanakkale’de bildiri dağıtmak için bir kahvehaneye giren bir grup HDP’li “bizim tarafımız belli” diyen mahalle sakinlerine saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda 4 kişi kafalarına aldıkları darbelerle yaralanırken, polis sabah saatlerinde olaya karıştıkları ileri HDP’li bir grubu gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Bildiri dağıtmak için bir kahvehaneye gelen HDP Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın, parti üyeleriyle birlikte masaları tek tek dolaşmaya başladı. Kahvehane de oturan bazı vatandaşlar; bildiri dağıtmak isteyen gruba "bizim tarafımız belli" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması nedeniyle olay yerine çok sayıda polis gelirken HDP Milletvekili adayı ve beraberindekiler kahvehaneden ayrıldı.

KAHVEHANEYİ BASTILAR

Olayın yatışmasının ardından polis olay yerinden ayrılırken kısa bir süre sonra HDP'li oldukları ileri sürülen 25 kişilik bir grup kahvehaneye gelerek bildiri almayı kabul etmeyen kişilere bıçak ve sopalarla saldırdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda 4 kişi başlarına aldıkları darbelerle ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

4 kişi hastanede tedavi altına alınırken, polis sabah saatlerinde kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor..