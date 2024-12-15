Hedef dört mevsim turizm

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 61 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefine güçlü şekilde ilerlediğini söyledi.TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken soru ve eleştirileri yanıtlayan Ersoy, şu mesajları verdi:Türkiye ağırladığı ziyaretçi sayısı bakımından dünyada 5, turizm gelirinde 7'nci sırada. 2024 yılı sonu için yukarı yönlü güncellediğimiz 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık toplam turizm geliri hedefimize güçlü bir şekilde ilerliyoruz.Turizmin 12 aya ve 81 vilayete yayılması çok önemli. Bu bağlamda Türk arkeolojisinin altın çağını başlatmış bulunuyoruz ve bu yeni dönemin amiral gemisi "Geleceğe Miras" projesi... 224 kazımızı dâhil ettiğimiz proje ile arkeoloji alanında son 60 yılda yapılanlara eşdeğer işi 4 yılda yapmış olacağız.Anadolu Opera ve Bale Festivalini de başlattık. İlk olarak Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay olmak üzere 5 şehrimizde 14 temsil verilecek. Yine bu festival kapsamında 'Yetenek Her Yerde' diyerek, sanata yetenekli çocuklarımızı keşfetmek için çalışmalar yapılacak.2025 yılında 'Atatürk Veri Tabanı' oluşturarak Cumhuriyetimizin kurucusuna dair bütün arşiv malzemelerinin bir araya getirilmesini sağlayacağız. Yine önümüzdeki yıl Atatürk'ün ekonomi, gençlik, dış politika, bilim ve teknoloji, sanat, milli birlik, demokrasi, eğitim, kültür ve moda konularındaki etkisini ve katkılarını detaylı bir şekilde ele alan bir eser serisini yayımlayacağız.Kapadokya'da yıkılma, kaya düşmesi ve göçme tehlikeleri bulunan ve acil müdahale gereken peribacalarının onarım çalışmaları kapsamında 9 adet peribacasıyla -ki bunlar şehir merkezine yakın olan yani yanında yerleşim olanlar- ilgili bir onarım kararı alındı, 2'sinin onarım çalışmasına başlandı.17 ayrı noktadaki ücretsiz halk plajlarının sayısını 2025'te 22 plaja çıkartıyoruz. Plajlar söz konusu olduğunda temizlik, çevre koruma ve sürdürülebilirlik rekabet de öne çıkmanın anahtarıdır. Mavi Bayrak, küresel olarak ilan edilen en saygın ve kabul gören uygulamadır. 567 plajı Mavi Bayrak ödülüne sahip ülkemiz 2024'te de dünya sıralamasındaki üçüncülüğünü korumuştur.152 yıllık tarihiyle Haydarpaşa ve 134 yıllık tarihiyle Sirkeci Garı bugün ülkemizin olduğu kadar dünya kültür ve endüstri mirasının da eşsiz birer simgesi konumundadır. 2026 yılının sonunda tarihi binaların restorasyonunu tamamlamış ve ilk etabın açılışını yapmış olacağız. Projemizi tamamladığımızda, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahaları Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımız için dinlenebilecekleri birer cazibe merkezi olacak.