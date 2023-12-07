Hediye’nin hediyesi incir reçeli

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hediye Aktan Kütük (35), yılların birikimi olan ve içinde sadece bir yıl oturabildiği evi depremde yerle bir olunca çocuklarının okulu için bir süre ayrılmak zorunda kaldığı memleketine geri dönerek hayatta kalan akrabaları ve dostlarıyla dayanışma içinde ayakta kalma mücadelesi verirken, depremden önce sosyal medyadan takip ettiği Dr. Şeyda Kayhan'ı hasta tedavi ederken görüp yüz yüze tanışmıştı.

Dr. Şeyda Kayhan'ın hikayesini sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştığı genç kadın, çadırının önünde polise ve komşularına iftar vermesi ve mücadele azmiyle Dr. Kayhan'ın dikkatini çekmişti. Dr. Kayhan'ın, "Bana bir felaketin hediyesi. Hediye artık benim ahretliğim" dediği Hediye, depremzedelerin yaralarını sarmaya gelen doktoru unutmayarak kendi elleriyle hazırladığı incir reçellerini Dr. Kayhan'ın görev yaptığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdi.

DUYGULANDIRAN HEDİYE

"Ahretliği" Hediye'den gelen tatlı hediye karşısında duygulanan Dr. Kayhan, hissettiklerini şöyle dile getirdi: "Uzaklardan kargom geldi ama ne kargo; tek tek açtım açtıkça ağladım, ağladıkça hatırladım daha çok ağladım. 'içinde ne yok?' diye saysam daha çabuk bitebilir. İçinde emek var, içinde vefa var, içinde minnet, insanlık, özveri var. İçinde ne yok ki? Hediye'm hepsini elleriyle hazırlamış, paketlemiş, sanat eseri gibi dizmiş. Gaziantep Nurdağı'ndan İzmir'e göndermiş bu bütün duyguları. Uzaklarda birinin beni bu kadar düşünmesi, hissetmesi öyle özel ki; kelimelerim kifayetsiz. Paketleri açarken oturdum bir tur ağladım, düşündükçe yine ağlıyorum. Allah bir bela veriyor, arkasından mucizeler hediye ediyor. Hediye de benim hediyem. Ben 'onun için ne yapabilirim' diye düşünürken o da orada beni düşünüyor. Depremin bana verdiği kız kardeş Hediye. Hayatımda gördüğüm en güçlü, en şükürlü, sabırlı, onurlu insanı Allah bana hediye etti, çok şükür. İncir reçeli sendin be aşkım."