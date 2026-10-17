Hekim ve hastanın hukuki hakları ’Tıp ve Adalet Sempozyumu’nda ele alındı

İstanbul'da Tıp ve Adalet Sempozyumunda sağlık ve adalet bakanları ceza davalarında tıbbi uygulamaları ele alacaklar. İki gün sürecek Sempozyuma Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Danıştay Başykanı Zeki Yiğit, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile iki bakanlığın birim yöneticileri katılacak. Sekpozyumda Ceza davaları bağlamında tıbbi uygulamalar, Tıbbi uygulamaların genel hukuki çerçevesi, Tıbbi uygulamaların tazminat sorumluluğu, mesleki sorumluluğun hekimlere yansıması ele alındı.

İstanbul'da başlayan "Hekim ve Hâkim Perspektifinden Tıbbi Uygulamalar" başlıklı Tıp ve Adalet Sempozyumu, sağlık ve hukuk dünyasını buluşturdu. Sempozyumda konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hasta ve çalışan haklarının tek çatı altında birleştirileceğini, elektronik onam düzenlemesinde hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıkladı.

Programda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Akın Gürlek vatandaşların sağlık hizmetine güven içinde erişmesi, hasta haklarının korunması ve sağlık çalışanlarının mesleki güvencelerinin güçlendirilmesi üzerinde durdu.

MEMİŞOĞLU: HASTA HAKLARI VE ÇALIŞAN GÜVENCESİNİ BİRLİKTE GÖZETİYORUZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık ve adalet alanları arasındaki iş birliğini çok kıymetli bulduğunu belirterek sempozyumu, karşılıklı tecrübelerden yararlanmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık altyapısının güçlendirildiğini ifade eden Memişoğlu; şehir hastaneleri, gelişmiş tıp teknolojileri ve sağlık çalışanlarının emeğiyle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırıldığını söyledi.

Hastaların kendilerine uygulanacak tedaviyi anlayabilmesinin, sorularına cevap bulabilmesinin ve ihtiyaç duyduklarında haklarını arayabilmesinin önemine işaret eden Memişoğlu, hasta haklarının korunmasıyla sağlık çalışanlarının mesleki güvencesini birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüklerini vurguladı.

"BEKLENEN SONUCUN ALINAMAMASI" İLE KUSUR ARASINDAKİ AYRIM

Tıbbi uygulamalara ilişkin hukuki değerlendirmelerde bilimsel verilerin esas alınması ve her olayın kendi koşulları içinde incelenmesi gerektiğini belirten Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bir tıbbi müdahalenin beklenen sonucu vermemesiyle hukuki sorumluluk doğuran kusurun bulunması arasındaki ayrım titizlikle değerlendirilmelidir."

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise "Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet, bizim kırmızı çizgimizdir" diyerek hasta hakları ile hekimlerin hukuki güvencelerinin birlikte korunacağını vurguladı.

GÜRLEK'TEN AFETLERDE HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET MESAJI

Akın Gürlek, sözlerine son üç gün içinde İstanbul ve Sakarya başta olmak üzere aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Afetlerden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gürlek, yargı ve sağlık çalışanlarının afet dönemlerindeki gayretlerini takdirle karşıladığını belirtti. Zor zamanların, insan hayatını korumak ve vatandaşın yanında olmak için üstlenilen ortak sorumluluğu yeniden hatırlattığını ifade etti.

"HASTA HAKLARI VE HEKİMLERİN GÜVENCELERİ BİRLİKTE KORUNMALI"

Tıp ve hukukun insan hayatına doğrudan temas eden, insan onurunu ve birlikte yaşamanın temel değerlerini koruyan iki önemli alan olduğunu belirten Gürlek, sağlık çalışanlarının emeğinin ve üstlendikleri sorumluluğun hukuk düzeni içinde doğru anlaşılması gerektiğini söyledi. Gürlek, hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının, hastaların ve hasta yakınlarının haklarının güvence altına alınmasının sürdürülebilir, adil ve kaliteli sağlık hizmetinin temel şartlarından biri olduğunu vurguladı.

Hasta haklarıyla sağlık çalışanlarının mesleki ve hukuki güvencelerinin birlikte korunması gerektiğini belirten Gürlek, sağlık hizmetlerinden doğan iddialara ilişkin soruşturma usullerinin de bu hassasiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA YÖNELEN ŞİDDET KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda görev yapmasının temel öncelikleri olduğunu belirten Gürlek, sağlıkta şiddetin sağlık hizmetinin bütününe ve toplumun vicdanına yönelmiş bir saldırı olduğunu ifade etti. Gürlek, "Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet, bizim kırmızı çizgimizdir" diyerek çalışanların can güvenliğini korumanın kamu hizmetinin sürekliliğini korumak anlamına geldiğini vurguladı. Hasta haklarını korurken sağlık çalışanlarını da haksız isnatlar karşısında yalnız bırakmadıklarını belirten Gürlek, çalışanların mahremiyetini ve güvenliğini gözettiklerini söyledi.

İKİ GÜNDE DÖRT ANA OTURUM

Sempozyum programında; Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in de açılış konuşmaları yer alıyor. İki günlük programda dört ana başlık ele alınacak:

Tıbbi Uygulamaların Genel Hukuki Çerçevesi, Ceza Davaları Bağlamında Tıbbi Uygulamalar Tıbbi Uygulamaların Tazminat Sorumluluğu Mesleki Sorumluluğun Hekimliğe Yansımaları Yargı mensupları, hekimler, akademisyenler ve ilgili kurumların temsilcileri; tıbbi uygulamalardan doğan sorumlulukları, güncel yargı kararlarını ve uygulamada karşılaşılan sorunları değerlendirecek.