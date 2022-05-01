Helal gıdada sahteciliğe son: Önüne gelen belge veremeyecek

AK Parti, içinde helal gıdaya ilişkin önemli düzenlemelerin de yer aldığı yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif ile helal gıda konusunda tek yetkili kamu otoritesi Helal Akreditasyon Kurumu olacak. Düzenlemeyle hiçbir denetimden geçmeyen belgelendirme kuruluşlarının helal belgelendirme yapmaması ve piyasadaki güvenilir olmayan helal belgelerinin dolaşımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de bulunan helal belgelendirme kuruluşlarının akredite olmadan yaptıkları faaliyetlerin tüketicilerin güvenini sağlanmaktan uzak olduğu vurgulandı. Gerekçede, "Ürün ve hizmet üreten firmaların helal belgesi veya hizmetin güvenilir olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması kamu menfaatinin bir gereğidir" denildi.

AK Parti'nin torba yasa teklifinde ihracat ve örgütlerine ilişkin de önemli düzenlemeler bulunuyor. Teklifteki diğer düzenlemeler şöyle:

FUARA REKLAM VERGİSİ MUAFİYETİ: Fuar iç alanlarında yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak.

SERBEST BÖLGEDE TASFİYE KOLAYLIĞI: Serbest bölgelerin atıl kalmasının önüne geçilip yeni yatırımcıların talepleri karşılanacak. Bu nedenle faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 ila 6 ay arasında süre verilecek. Süresi içinde tasfiye gerçekleşmezse bu işlem idare tarafından yapılacak.

BORÇLAR TERKİN EDİLECEK: İhracatçı birliklerin genel kurullarınca iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları terkin edilebilecek.

BAKANLIK ATAYACAK: İhracatçı birlikleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca re'sen atama yapabilecek.

YEDEK AKÇE: İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek miktarının İhracatı Geliştirme A.Ş sermayesine eklenmesi sağlanacak.

HAZİNE ARAZİLERİ TİM'E: Ticaret Bakanlığı'na tahsisli İstanbul'daki bazı hazine taşınmazlarının TİM birliklerine tahsisi öngörülüyor.