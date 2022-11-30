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Giriş Tarihi: 1.12.2022

Helal olsun size

Düzce’deki deprem sonrası Zonguldak’tan gelip, çalışmalara katılan polisler, kaldıkları yurttan ayrılmadan önce not bıraktı. ‘Burada kaldığımız sürede tuvalet kağıdı vb. malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin’ yazılı not ile bir miktar para bırakan polisler gözleri yaşarttı

DHA
Helal olsun size
Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası kente birçok ilden sağlık, kurtarma ve güvenlik personeli gönderildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olup, deprem bölgesine gelen polisler ise dinleme ve yemek ihtiyaçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliya İzzetbegoviç Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Öğrencilere ait odalarda kalıp, zaman zaman buradaki malzemeleri kullanan polisler, yurttan ayrılmadan önce yataklara, 'Burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve bunun gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet' yazılı not ile bir miktar para bıraktı. Yurt yetkilileri ise notu paylaşarak polislere teşekkür etti.



DEPREM KORKULARINI OYUNLA YENİYORLAR
Düzce'de yaşanan depremin ardından evlerine girmekten çekindikleri için geceyi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonlarında geçiren aileler, gündüz günlük işleriyle meşgul oluyor, çocuklar da eğitime 5 Aralık'a kadar ara verilmesi nedeniyle spor salonlarında kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan psikososyal destek ekipleri, mahalle ve köylerde depremzedelerin günlük yaşama adaptasyonu için çalışırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekipleri de çocukların ve gençlerin korkusunu yenmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çuval yarışı, halat çekme ve yüz boyama gibi etkinliklerle çocukların ve gençlerin deprem korkusundan uzak vakit geçirmesi sağlanıyor. AA

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