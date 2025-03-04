Helallik istedi kendini vurdu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden tanınan yazar Yaşar Çelik, intihar teşebbüsünde bulundu. Bir süredir hastanede tedavi gören Çelik, taburcu edildikten iki gün sonra evinde canına kıymaya çalıştı.

Yaşar Çelik, akşam saatlerinde bu anları sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında dostlarıyla paylaşırken, oğlu ve ailesinden helallik istedi. Ardından intihar girişiminde bulunan Çelik, evde bulundurduğu silah ile karnına iki el ateş etti. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan yazarın tedavisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda sürüyor. Araştırma hastanesinde tedavisi süren Yaşar Çelik in intihar girişimi ile ilgili soruşturma başlatıldı.