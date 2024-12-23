Helikopter şehitleri vatan toprağına emanet: Memleketlerinde son yolcuklarına uğurlandılar

Cenaze töreninde şehit yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın yaptığı duanın ardından helallik alındı. Cenazelerin araçlara taşınması sırasında yakınları mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Personelleri ise ayakta durmakta güçlük çekti. Bir birlerine sarılarak gözyaşı döktüler.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Kaptan Pilot Tamer Gönül'ün (55) askerlik ve sivil hayatı başarılar ile dolu idi. İstanbul'da dünyaya gelen Gönül 30 Ağustos 1990 yılında Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olduktan sonra Deniz Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde helikopter pilotu olarak başarıyla görev yaptı. Nisan 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli oldu. 25 Ocak 2023'ten itibaren TUSAŞ'da ambulans helikopter pilotu olarak görev yapmaya başlayan Kaptan Pilot Tamer Gönül, 22 Aralık 2024 tarihinde Muğla'da meydana gelen elim helikopter kazasında şehit oldu. Acı haberi alan eşi Emriye Büşra Gönül oğlu Batuhan adeta yıkıldı. Cenaze töreni boyunca bir birlerine destek verderek ayakta kalabildi.

SAYISIZ OPERASYONA KATILDI

Üzüntü verene helikopter kazasında şehit olan Pilot Bayram Çiçek (54) doğu ve güneydoğuda sayısız operasyonlarda görev aldı. Görevini hep üstün başarı ile yerine getirdi. Emekli Albay Çiçek, 30 Ağustos 1994 yılında Kara Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli birliklerinde taarruz helikopter pilotu olarak başarıyla görev yaptı. Sayısız operasyonlara katıldı. Hep üstün aşarı ile görevini tamamladı. 2022 yılı Ağustos ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kıdemli Albay rütbesi ile emekli olmuştur.22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren TUSAŞ'da ambulans helikopter pilotu olarak görev yapmaya başlayan Bayram Çiçek en son görevinde Muğla'da meydana gelen elim helikopter kazasında şehit oldu. Acı haberi alan eşi Gülay Çiçek ve oğlu Gökberk gözyaşlarına boğuldu. Bayram Çiçek'in cenazesi Muğla ilinden alınarak memleketi Mersin'in Mut ilçesine götürüldü. Burada düzenlene törenin ardından ailesi, yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verdi. Pilot çiçek için arkadaşları "Göklere sevdalı bir komutandı" diye bahsetti.

HERKESİN İYİLİK MELEĞİYDİ

Muğla'da kazada şehit olan Dr. Cengiz Çoşkun (52) iyilik severleri ile tüm Antalya'nın belleğine kazanmıştı. Doktor Çoşkun, 1995 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde tıp eğitimini tamamlamayı müteakip Türkiye'nin çeşitli illerinde Sağlık Bakanlığına bağlı ve özel kurum ve kuruluşlarda başarıyla görev yaptı. Çalıştığı tüm illerde hastalarının derdi ile dertlendi. He onların yardımına koştu. 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'nde doktor olarak görev yapan Cengiz Çoşkun'da son görevinde helikopter kazasında şehit oldu. Doktor Cengiz Çoşkun'un acı haberini alan eşi Özgül Çoşkun ve kızları Berfin ve Ekin büyük üzüntü yaşadı. Çoşkun'un yakınları törende naşı bırakmak istemedi. Hep hastalarına ve kimsesizlere yaptı yardımlar ile anılan ve 'İyiliksever Doktor' lakabıyla anılan Çoşkun, ailesi, yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında Kurşunlu mezarlığında toprağa verildi.

3 ÇOCUK BABASIYDI

ATT Selçuk Saykal (34) motosiklet tutkusu ve iyilikseverliği ile zihinlere kazınmıştı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde dünyaya geldikten sonra 2009 yılında Bucak Sağlık Meslek Lisesinden Acil Tıp Teknisyeni olarak başarıyla okulundan mezun oldu. 2009 ile 2023 yılları arasında 14 yıl özel sağlık sektöründe başarıyla çalışan Saykal aynı zamanda profesyonel motosiklet sürücüsü idi. 30 Nisan 2023 tarihinden itibaren Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'nde sağlık personeli olarak görev yapmaya başlayan Selçuk Saykal için arkadaşları 'Yorulmayan adam' lakabını takmıştı. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Selçuk Saykal eşi Ayşe Saykal ile evliydi. Alp, Batu ve Cenk isminde üç çocuk babası olan Saykal'da ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının gözyaşları arısında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.