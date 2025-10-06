Hem ahlaksız hem katil! Çirkin harekete tepki gösteren adamı öldürdü

4 Ekim günü Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Ahmet Kayıkçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı. Kayıkçı'nın uyarısına tepki gösteren M.C.A. çıkan tartışma sırasında motosikletinin kaskıyla defalarca Ahmet Kayıkçı'yı darp etti. Kayıkçı aldığı darbelerle kanlar içinde yere düşerken M.C.A. ve kız arkadaşı E.Ö. motosikletle olay yerinden kaçtı.

Başına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Ahmet Kayıkçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından parkının yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ahmet Kayıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'ti ithalat ihracat işiyle uğraştığı öğrenilen Ahmet Kayıkçı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Olayın ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak M.C.A. ve kız arkadaşı E.Ö.'nin kimlik ve adreslerini belirleyerek yaptığı baskınlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.