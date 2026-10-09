Hem astrolog hem SGK “uzmanıydı”! Erhan Nacar’ın yargılanmasına başlandı

Türkiye'de emeklilik hayali kuran gurbetçileri hedef aldığı iddia edilen Erhan Nacar hakkında Avrupa'daki Türk vatandaşlarından gelen şikayetler üzerine başlatılmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede şüphelinin, kendisini "sosyal güvenlik uzmanı" olarak tanıtarak televizyon programları ve sosyal medya üzerinden gurbetçilere Türkiye'den emeklilik yollarını anlattığı, yayınların ardından kendisiyle iletişime geçen kişilerle sözleşmeler imzaladığı ve "yurt dışı borçlanması" adı altında ödeme aldığı belirtilmişti. Ancak mağdurların ifadelerine göre, yapılan ödemelere rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmemişti. Hazırlanan iddianamede, Nacar hakkında 103 ayrı kişiye karşı zincirleme şekilde "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan cezalandırması talep edilmişti. Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Erhan Nacar mazeret bildirerek katılmazken müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"KANUNUN DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEYİP DAHA YÜKSEK MİKTARDA PARA İSTEDİ"

Emeklilik hayaliyle Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini anlatan müşteki Fadili Taştaş, "2019 yılında Erhan Nacar'ın programını seyrederken 'Osmanlı Emeklilik' yazan bir alt yazı gördüm. Telefon numarasını aldım ve iletişime geçtim. Emekli olmak istediğimi söyledim. Bana adres vererek büroya gelmem halinde emekli olabileceğimi söylediler. Almanya'dan Türkiye'ye gelerek büroya gittim. Erhan dosyamı hazırladı. Almanya'da çalıştığımı belirttim ancak bunun herhangi bir sorun oluşturmayacağını, beni çalışıyor olarak gösterebileceğini ifade etti. Daha sonra benden bin 250 Euro talep etti ve bir belge imzalattı. Ne kadar fazla para verirsem o kadar yüksek emekli aylığı alabileceğimi söyledi. Ben de toplam 15 bin avro gönderdim. Bir ya da iki ay sonra kendisini aradığımda dosyamla ilgilendiğini söyledi. Ancak benden yeniden para talep etti. 2025 yılında tekrar aradığımda ise bir şey yapamayacağını, kanunun değiştiğini ve 4620 avro daha verirsem beni emekli yapacağını söyledi. Kanser hastası olduğuna dair bana fotoğraflar gönderdi. Bu olayların ardından kendisine bir daha ulaşamadım." dedi.

"VEKALET ÖRNEĞİ DÜZENLEYİP ALMANYA'YA GÖNDERDİ"

Müşteki Canan Kara ise, sanığı 2018'de televizyonda gördüklerini ve yurt dışından kendisiyle iletişime geçtiklerini belirterek, "Bana vekalet vermeniz lazım dedi. Vekalet örneği düzenleyip Almanya'ya gönderdi. Hesabına 14 bin 500 avro yatırdık. 2019'da Türkiye'ye geldiğimizde kendisini bürosunda bulamadık. Makbuz talep ettik. Yanında çalışan hanımefendi mal varlığımızı gizlediğimiz için sistemde görünmediğini söyledi. Bize hasta olduğunu da söyledi. Toplam 35 bin avromuz gitti." ifadelerini kullandı.

SGK'YE GİTTİĞİNDE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Müşteki Pembe Özkaya da sanığı televizyonda gördükten sonra iletişime geçtiğini, kendisine 50 yaşında emekli olabileceğinin söylendiğini ve farklı isimler adına para gönderdiğini söyleyerek, toplam 15 bin avro karşılığında emeklilik vaadinde bulunulduğunu anlattı. Canlı yayında emeklilik işlemlerinin tamamlandığının duyurulduğunu aktaran Özkaya, SGK'ye başvurduğunda herhangi bir kaydının bulunmadığını öğrendiğini ifade etti.

MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN TUTUKLAMA TALEBİ

Diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Müşteki avukatları ise sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanması gerektiğini ifade ederek, yurt dışına kaçabileceğine ilişkin duyumlar aldıklarını belirtti ve sanığın tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatı müvekkiliyle ilgili suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, Nacar'ın bir sonraki celse hazır edileceğini ifade etti.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın bir sonraki duruşmada hazır edilmemesi halinde hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Duruşma 15 Ocak'a ertelendi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör