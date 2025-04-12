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Giriş Tarihi: 13.4.2025

Hem bıçaklandı hem suçlu oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Hem bıçaklandı hem suçlu oldu
KONYA'da 2 çocuğunun annesi eşi Zeynep Yılmaz'ı (22) sırtından bıçaklayarak yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulsamet Yılmaz (23) hakkında soruşturma tamamlandı. Yılmaz hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlandı. Abdulsamet Yılmaz hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis istedi. Tartışma esnasında eşini tırnakladığı gerekçesiyle Zeynep Yılmaz hakkında da '1.5 yıla kadar hapis istendi.
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Hem bıçaklandı hem suçlu oldu
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