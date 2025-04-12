Hem bıçaklandı hem suçlu oldu

KONYA'da 2 çocuğunun annesi eşi Zeynep Yılmaz'ı (22) sırtından bıçaklayarak yaralayan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulsamet Yılmaz (23) hakkında soruşturma tamamlandı. Yılmaz hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlandı. Abdulsamet Yılmaz hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis istedi. Tartışma esnasında eşini tırnakladığı gerekçesiyle Zeynep Yılmaz hakkında da '1.5 yıla kadar hapis istendi.