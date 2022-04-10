Hem doktor hem avukat

Konya'da özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Erdal Kalkan (60), yıllar sonra okumak istediği hukuk fakültesinden mezun olarak avukatlık ruhsatnamesi almanın gururunu yaşıyor.Ereğli ilçesinde 7 çocuklu bir ailede doğup büyüyen Erdal Kalkan, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 1979 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Daha sonra 1985 yılında tekrar sınavlara giren Kalkan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Tıp diplomasının yanına hukuk diplomasını da koymak isteyen Kalkan'a kayıt için gittiği öğrenci işlerinde lise diploması olmadan kayıt yaptıramayacağı söylendi. Bunun üzerine Çukurova Üniversitesi'ne giderek lise diplomasını isteyen Kalkan, o dönemin şartlarında 'Mecburi hizmete gitmemek için istiyorsun' denilerek diploması verilmedi. Kalkan, okuma hakkının elinden alındığını belirtip dava sürecini başlattı ancak ihtisasa başlaması nedeniyle hukuki süreci sürdürmedi. Daha sonra beyin ve sinir cerrahisi alanında uzmanlığını yapan Erdal Kalkan, 2013 yılında da profesör unvanı aldı.Erdal Kalkan, hukuk fakültesi okuma arzusunu 2011 yılında gerçeğe dönüştürdü. Çıkan afla birlikte 1985'teki sınav puanı geçerli kabul edilen Kalkan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. Kalkan, 2016'da mezun olarak diplomasını aldı.37 yıllık hekim olduğunu belirten Erdal Kalkan, "Hekimlerin hukuk konusunda çok ciddi eksiklikleri var. Bu eksiklikleri gördüğüm için 1 yıl süren bir çalışma sonucu hekimler için hukuk rehberi adı altında bir kitap çıkardık" dedi.