Hem eğleneceğiniz hem öğreneceğiniz yaz aktiviteleri

Karnelerini alan 20 milyon öğrenci 3 ay sürecek yaz tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin tatilini dolu dolu geçirmesi için birbirinden çeşitli yaz kursları açtı. 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2'nci sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açılacak. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden ücret alınmayacak.Öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek. Yaz okulu kursları "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 dalda seçilebilecek. Yaz okulları kapsamında "spor" alanını seçecek öğrencilere atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak. "Görsel sanatlar" alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebilecek. "Müzik" alanında gitar, keman, piyano, org, bağlama, saz, ud, kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri olacak. "Bilişim" seçecek öğrenciler için ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda doküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri olacak.Ortaokul 8, lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme kursları verilecek. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde yapılacak. Kurslar 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Yaz döneminde ortaokul 8, lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için de derslere yönelik destekleme yetiştirme kursları verilecek.