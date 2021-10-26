TAKSİ İLE TAKİP EDİP DEHŞETİ YAŞATTI

Olayın ardından evine giden Sarıtaş, tabancasını yanına alıp ticari taksiyle otobüsün peşine düştü. Güzergah üzerinde duran otobüse yeniden binen Sarıtaş, tartışmaya başladı.

Hem maske takmadı hem dehşet yaşattı | Video

Adem Sarıtaş, araya girmeye çalışan yolcu Recep Ceylan'ın bacaklarına ve eline olmak üzere toplam 6 el ateş etti. Ceylan kanlar içinde yere yığılırken, panik yaşayan diğer yolcular ise otobüsten inip kaçıştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Recep Ceylan'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.