Hem maske takmadı hem dehşet yaşattı | Video

Konya’da maske takmadığı için kendisine tepki gösteren şoför ve yolcular tarafından bindiği belediye otobüsünden indirilen Adem Sarıtaş (39), taksi ile takip ettiği belediye otobüsüne binerek yolculardan Recep Ceylan'ı (25) 6 yerinden vurdu. Sarıtaş, Ahırlı ilçesinde saklandığı yaylada yakalandı.

Adem Sarıtaş dün saat 22.30 sıralarında Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüse maskesiz binmek istedi. Şoför ve yolcular tarafından uyarılan Sarıtaş, yanındaki bıçağı çıkararak tehditler savurdu. Maske takmamakta direten Sarıtaş yolcularında araya girmesi üzerine aşağıya indirildi. Otobüste güzergahında devam etti.

TAKSİ İLE TAKİP EDİP DEHŞETİ YAŞATTI

Olayın ardından evine giden Sarıtaş, tabancasını yanına alıp ticari taksiyle otobüsün peşine düştü. Güzergah üzerinde duran otobüse yeniden binen Sarıtaş, tartışmaya başladı. Adem Sarıtaş, araya girmeye çalışan yolcu Recep Ceylan'ın bacaklarına ve eline olmak üzere toplam 6 el ateş etti. Ceylan kanlar içinde yere yığılırken, panik yaşayan diğer yolcular ise otobüsten inip kaçıştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Recep Ceylan'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.



YAYLA EVİNDE YAKALANDI

Kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sarıtaş'ın Ahırlı ilçesinde saklandığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, Sarıtaş'ı saklandığı yaylada otomobil ile kaçarken yakalayarak gözaltına aldı. Sarıtaş'ın kullandığı tabancaya da el konuldu.