Hem üretiyor hem çocuklarını büyütüyor

Özel sektörde 5 yıl çalıştıktan sonra ailesiyle birlikte üretime yönelen 31 yaşındaki Didem Oymak, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle başladığı hayvancılıkta kendi işletmesini kurdu. Amasya'nın Oymak köyünde yaşayan Oymak, 4 gebe düveyle başladığı üretim yolculuğunu 100 başlık büyükbaş hayvan çiftliğine taşıdı. İki çocuk annesi Oymak, bir yandan üretime katkı sağlarken diğer yandan çocuklarını doğayla ve hayvanlarla iç içe büyütüyor.

4 DÜVEYLE BAŞLADI

Gıda Teknikerliği eğitiminin ardından özel sektörde yaklaşık 5 yıl çalışan Oymak, aile işletmesine katkı sunmak ve kendi işini yapmak amacıyla hayvancılığa yöneldi. Eşinin ailesinin köyde yaşaması ve küçük bir aile işletmelerinin bulunması, Oymak'ın üretime adım atmasını kolaylaştırdı. İlk olarak 2022'de uygulanan destek kapsamında 4 gebe düve alan Oymak, destekle aldığı hayvan sayısını zaman içinde 17'ye çıkardı. Hayvancılık alanındaki yatırımlarını farklı desteklerle büyüten Oymak, daha sonra Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından uygulanan IPARD Programı kapsamında büyükbaş hayvancılık çiftliği projesine başvurdu. "Projeden yararlanarak 100 baş kapasiteli besi çiftliğini kurdum" diyen Oymak, tarıma kendilerine ait bahçede yetiştirdikleri domateslerden salça ve kahvaltılık ürünler hazırladıklarını söyledi.