Henüz 12 Yaşında…Şehit dayısının izinde, Vatan aşkıyla büyüyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi nüfusuna kayıtlı Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in yeğeni Yağız Kaan Fırın, henüz 12 yaşında olmasına rağmen yüreğinde taşıdığı vatan ve bayrak sevgisiyle dikkat çekiyor. Yağız, dayısı Şehit Şükrü Şahin'in kahramanlık hikâyesiyle büyüyor. 11 Ekim 2015 tarihinde Erzurum'un Şenyayla kırsalında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarıyla girdiği silahlı çatışmada şehit düşen dayısını tanımamış olsa da, onun hatırası Yağız'ın hayatında silinmez bir iz bırakmış.

HAYALİ DAYISI GİBİ ASKER OLMAK

Dayısının şehit oluşuna dair anılarla büyüyen Yağız, okulda ve günlük hayatında da bu bilinci taşıyor. Şehit Şükrü Şahin'in kahramanlık dolu hikâyesi, sadece ailesinin değil, Emirdağ halkının da yüreğinde yer edinmiş durumda. Dayısının asker üniformasına dokunarak büyüyen ve onun fotoğraflarını duvarında gururla sergileyen Yağız, bir gün vatanına hizmet eden bir birey olmanın hayalini kuruyor.

HATIRASINA SAHİP ÇIKIYOR

Ailesi, küçük yaşta böyle büyük bir sorumluluk hissiyle büyüyen Yağız'ın, genç nesiller için örnek bir çocuk olduğunu belirtiyor. Özellikle 15 Temmuz gibi milli birlik günlerinde bayrakla meydanlarda yer alan Yağız, hem şehit dayısını anıyor hem de onun hatırasına sahip çıkıyor. Yağız Kaan Fırın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile bir araya gelerek, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

TANKLARIN ÖNÜNE YATTILAR

Vatandaşların darbecilere karşı direndiğini anlatan Fırın, "Vatandaşlarımız tankların önüne yattılar. Kendilerine açılan mermilere karşı durdular. 253 tane şehidimiz var. Gazilerimiz vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün "Bende sahalardayım" dedi. Halkımızı telefonla sokağa çıkmaları konusunda çağrıda bulundu."

"ÖMER HALİSDEMİR, TÜM NESİLLERE İLHAMDIR"

Fırın, 15 Temmuz'un en unutulmaz kahramanlarından biri olan Ömer Halis Demir'e de özel bir paragraf açtı: "Ömer Halis Demir hiç düşünmeden vatanı için canını verdi. O bir askerdi ama ondan öte bir kahramandı. O olmasaydı belki darbeciler başarılı olacaktı. Ben onu örnek alıyorum. Dayım gibi, Ömer abi gibi vatanı için yaşayanlardan olmak istiyorum."