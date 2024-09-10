Henüz 13 yaşındaydı! Feci kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kartepe İlçesi Sarımeşe Sezenler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Kaan Altuner, tek teker üzerinde bisiklet sürdüğü sırada dengesini kaybederek karşı yönden gelen A.Ç. yönetimindeki cipin ön tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kaan, cipin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İlk müdahalenin ardından Başiskele'deki özel bir hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KAMERAYA YANSIDI

olay sonrası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kaan'ın bir süre tek teker üzerinde bisiklet sürdüğü, ardından dengesini kaybederek cipin önüne doğru savrulduğu ve aracın üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazanın ardından cipin sürücüsü A.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.