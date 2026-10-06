Henüz 6 yaşında ama 60 yaşında görünüyor! Dünyada sadece birkaç kişide var

Hindistan'ın Wayanad bölgesinde yaşayan 6 yaşındaki Aizza Akhil için hayat oldukça zorlu başladı. Aizza, yaşıtları gibi koşup oynamayı, dans etmeyi çok sevse de dış görünüşü yüzünden acımasız bir zorbalığın hedefinde. Sebebi ise dünyada sadece 4 milyonda 1 kişide görülen ve cildi hızla yaşlandıran 'Cutis Laxa' sendromu.
Henüz 6 yaşında olmasına rağmen cildinin tamamen gevşek, sarkık ve derin kırışıklıklarla dolu olması, onu olduğundan onlarca yaş büyük gösteriyor.
Anne Anjali o günleri, "Bize nadir görülen bir hastalığı olduğu söylendi, adını bile doğru yazamadım. Daha önce ne duymuştum ne de küçücük bebeğimin cildinin neden böyle yaşlandığını anlayabiliyordum" sözleriyle anlatıyor.
Hastalığın fiziksel yıkımından çok psikolojik etkileri küçük kızı derinden yaralıyor. Cildindeki elastikiyet kaybı nedeniyle yaşlı bir kadını andıran Aizza, okulda büyük öğrencilerin acımasız alaylarına maruz kalıyor.
Gözyaşları içinde yaşadığı zorbalığı anlatan küçük kız, "Okulda bana büyükanne diyorlar. Cildimin yaşlı bir kadına benzediğini söyleyip benimle sürekli dalga geçiyorlar" diyerek henüz çok küçük yaştayken yaşadığı zorluğu ifade ediyor.
Cutis Laxa sadece estetik bir sorun değil; aynı zamanda iç organları, dokuları ve bağışıklık sistemini de çökerten ölümcül riskler barındırıyor. Halihazırda solunum sistemiyle ilgili ciddi güçlükler çeken ve rahat nefes alabilmek için her gün düzenli ilaç kullanmak zorunda olan Aizza'nın sağlık durumu gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.
Hatta geçtiğimiz aylarda, sarkan derinin gözünü tamamen kapatması nedeniyle ağır bir yüz ameliyatı geçirmek zorunda kaldı.
Sadece son göz ameliyatı için 52 bin TL (800 sterlin) ödeyen ve aylık rutin ilaç masrafları 10 bin TL'yi (20 bin rupi) bulan ailenin maddi gücü tamamen tükenmiş durumda. Babasının gelirinin çok üstünde olan bu astronomik medikal masraflar yüzünden köşeye sıkışan aile, Aizza'nın rahat nefes alabilmesi ve gelecekteki zorunlu ameliyatlarını olabilmesi için destek bekliyor.