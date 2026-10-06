Henüz 6 yaşında ama 60 yaşında görünüyor! Dünyada sadece birkaç kişide var

İÇ ORGANLARI VE NEFESİ DE TEHLİKEDE

Cutis Laxa sadece estetik bir sorun değil; aynı zamanda iç organları, dokuları ve bağışıklık sistemini de çökerten ölümcül riskler barındırıyor. Halihazırda solunum sistemiyle ilgili ciddi güçlükler çeken ve rahat nefes alabilmek için her gün düzenli ilaç kullanmak zorunda olan Aizza'nın sağlık durumu gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.