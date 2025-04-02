Hep aynı yalan! 77 yaşındaki akademisyen dolandırıcılara 4.5 milyon TL kaptırdı!

İstanbul Üsküdar'da ikamet eden Akademisyen A.Ş.Y.'yi geçtiğimiz ay telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadına isminiz terör örgütü soruşturmasına karışmış. Hakkınızda işlem yapılacak. Ancak biz burada bir yanlışlık olduğunu biliyoruz. Örgütün asıl adamlarını yakalayana kadar sizin evinizdeki ziynet eşyası ve değerli ne varsa güvence altına almamız lazım dedi.

Dakikalarca yapılan konuşmaya inanan Akademisyen A.Ş.Y. telefondaki kişinin yönlendirmesiyle evinin alt sokağına gelen kişiye elinde ne kadar değerli malzeme varsa vermek üzere poşete doldurdu. Yaşlı Akademisyen, 30 bin Euro, 12 bin Dolar ve 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elleriyle götürüp eldenci diye tabir edilen dolandırıcıya teslim etti. Eve döndüğünden dolandırıldığını anlayan kadın hemen durumu polise haber erdi ekipler çalışma başlattı.