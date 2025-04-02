Hep aynı yalan! 77 yaşındaki akademisyen dolandırıcılara 4.5 milyon TL kaptırdı!

İstanbul Üsküdar'da ikamet eden Akademisyen A.Ş.Y.'yi geçtiğimiz ay telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadına isminiz terör örgütü soruşturmasına karışmış. Hakkınızda işlem yapılacak. Ancak biz burada bir yanlışlık olduğunu biliyoruz. Örgütün asıl adamlarını yakalayana kadar sizin evinizdeki ziynet eşyası ve değerli ne varsa güvence altına almamız lazım dedi.
Dakikalarca yapılan konuşmaya inanan Akademisyen A.Ş.Y. telefondaki kişinin yönlendirmesiyle evinin alt sokağına gelen kişiye elinde ne kadar değerli malzeme varsa vermek üzere poşete doldurdu. Yaşlı Akademisyen, 30 bin Euro, 12 bin Dolar ve 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elleriyle götürüp eldenci diye tabir edilen dolandırıcıya teslim etti. Eve döndüğünden dolandırıldığını anlayan kadın hemen durumu polise haber erdi ekipler çalışma başlattı.
77 YAŞINDAKİ KADINA DA AYNI YALAN
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ekiplerinin çalışmaları devam ederken Kadıköy'de ikamet eden 77 yaşındaki emekli kadını arayan dolandırıcılar durmak bilmiyordu. İlk olaydan 8 gün sonra emekli Ü.Ü.'yü telefonla arayan kişi yine aynı yalanlar yaşlı kadını kandırıp ikna etti. Paraların güvende olması için bize göndermen lazım diyerek tam 1 milyon 140 bin lirasını aldı.
HEPSİ TUTUKLANDI
Peş peşe gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iki olayında faillerinin aynı şüpheliler olduğunu belirledi. Kendilerini polis savcı olarak tanıtıp insanları dolandıran şüphelilere yönelik yapılan operasyonda daha önceden 30 ayrı kaydı olan ve paraları almak için insanlarla buluşmaya giden eldenci M.K. (32) gözaltına alındı. Daha sonra ekipler buradan alınan ziynet eşyalarını dolara çeviren D.D. (52) ve ikinci olayda eldencilik yapan S.Y.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
9 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPSİ ÇIKTI
Ayrıca konuyla ilgili yapılan çalışmaların devamında olaya karıştığı değerlendirilen ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli M.B. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.