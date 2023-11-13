Hepsi tek tek paketlenmiş… Satışa hazır halde ele geçirdiler

"Uyuşturucu" ile mücadelesini aralıksız sürdüren Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın düzenledi. E.Ö.E. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda şeffaf ve kilitli poşetler içerisinde tek tek satışa hazır vaziyette toplamda 920 gram Marihuana maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 135 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı ifade edilen bir cep telefonu ele geçirildi.