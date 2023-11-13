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Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:15

Hepsi tek tek paketlenmiş… Satışa hazır halde ele geçirdiler

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını şeffaf ve kilitli poşetler içerisine yerleştirilerek tek tek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Hepsi tek tek paketlenmiş… Satışa hazır halde ele geçirdiler

"Uyuşturucu" ile mücadelesini aralıksız sürdüren Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese baskın düzenledi. E.Ö.E. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda şeffaf ve kilitli poşetler içerisinde tek tek satışa hazır vaziyette toplamda 920 gram Marihuana maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 135 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı ifade edilen bir cep telefonu ele geçirildi.

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Hepsi tek tek paketlenmiş… Satışa hazır halde ele geçirdiler
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