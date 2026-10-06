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Giriş Tarihi: 6.10.2026 14:37

Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş

Mutfak ve banyolardan gelen kötü gider kokularından kurtulmak için pahalı kimyasallara ihtiyacınız yok. Her gün düşünmeden çöpe döktüğünüz o atık madde, gece boyu lavabo deliğinde beklediğinde tüm kokuyu içine çekiyor. İşte gider kokusunu tek gecede sıfırlayan o mucizevi yöntem...

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Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş
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Ev ne kadar temiz olursa olsun, lavabolardan yükselen o inatçı gider kokusu bazen tüm gününüzü mahvedebilir. Çoğu zaman çareyi kimyasal ürünlerde ararız ama aslında çözüm her gün mutfağımızda pişiyor. Sabah keyifle içtiğiniz kahvenin ardından hiç düşünmeden çöpe döktüğünüz kahve telvesi, meğer evdeki kötü kokuların en büyük düşmanıymış.

Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş

Gece yatmadan önce lavabo deliğine bırakacağınız bu atık, sabaha kadar tüm kokuyu adeta bir mıknatıs gibi içine çekiyor.

Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş

Her Gün Çöpe Döküyorduk... Meğer Gidere Boşaltınca Kokuyu Tek Gecede Bitiriyormuş

Özellikle alt katlarda ve rüzgarlı havalarda evi saran gider kokusunu engellemek zordur. Genellikle bu durum için marketlerde satılan ağır kimyasallara başvururuz. Oysa çözüm, her gün sabah akşam tükettiğimiz ve hiç düşünmeden çöpe gönderdiğimiz bir atıkta gizli: Kahve telvesi.

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Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş

İçtiğiniz Türk kahvesinin veya filtre kahvenin telvesi, yapısındaki doğal elementler ve yüksek azot oranı sayesinde tam bir koku mıknatısıdır. Kötü kokuları maskelemek yerine doğrudan nötralize eder ve borulardaki sinmiş kokuları yok eder.

Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş

Gece Yatmadan Önce Gidere Dökün: Nasıl Uygulanır?

Bu yöntemin sırrı, telvenin borularda bir süre bekleyerek kokuyu hapsedecek vakti bulmasıdır. Bu yüzden en etkili zaman dilimi gece yatmadan öncedir.

Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş

1. Gün içinde biriken 2-3 tatlı kaşığı kahve telvesini doğrudan lavabo deliğinden içeriye boşaltın.

2. Üzerine sadece telvenin borunun biraz daha derinine inmesini sağlayacak kadar (yaklaşık yarım çay bardağı) ılık su dökün. (Çok fazla su dökerseniz telve tamamen akıp gider, bekleyemez).

3. Sabaha kadar lavaboyu kullanmayın ve telvenin görevini yapmasına izin verin.

4. Sabah uyandığınızda lavabodan 1-2 dakika boyunca bol sıcak su akıtarak boruları tamamen durulayın.

Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş

Önemli Uyarı: Boruları Tıkar mı?

Kahve telvesi kokuyu yok etmekte harika bir yardımcıdır ancak aşırı ve susuz kullanımı borularda birikerek tıkanıklığa yol açabilir. Bu yöntemi haftada en fazla 1 veya 2 kez uygulamanız ve sabahında mutlaka bol sıcak suyla durulama yapmanız gerekir.

Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş

Eğer kronik olarak zaten tıkalı bir tesisatınız varsa, telve yöntemini kullanmadan önce boruları tamamen açtığınızdan emin olmalısınız.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş
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