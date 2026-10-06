Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş

Ev ne kadar temiz olursa olsun, lavabolardan yükselen o inatçı gider kokusu bazen tüm gününüzü mahvedebilir. Çoğu zaman çareyi kimyasal ürünlerde ararız ama aslında çözüm her gün mutfağımızda pişiyor. Sabah keyifle içtiğiniz kahvenin ardından hiç düşünmeden çöpe döktüğünüz kahve telvesi, meğer evdeki kötü kokuların en büyük düşmanıymış.