Her gün çöpe döküyorduk... Meğer gidere boşaltınca kokuyu tek gecede bitiriyormuş

Ev ne kadar temiz olursa olsun, lavabolardan yükselen o inatçı gider kokusu bazen tüm gününüzü mahvedebilir. Çoğu zaman çareyi kimyasal ürünlerde ararız ama aslında çözüm her gün mutfağımızda pişiyor. Sabah keyifle içtiğiniz kahvenin ardından hiç düşünmeden çöpe döktüğünüz kahve telvesi, meğer evdeki kötü kokuların en büyük düşmanıymış.
Gece yatmadan önce lavabo deliğine bırakacağınız bu atık, sabaha kadar tüm kokuyu adeta bir mıknatıs gibi içine çekiyor.
Özellikle alt katlarda ve rüzgarlı havalarda evi saran gider kokusunu engellemek zordur. Genellikle bu durum için marketlerde satılan ağır kimyasallara başvururuz. Oysa çözüm, her gün sabah akşam tükettiğimiz ve hiç düşünmeden çöpe gönderdiğimiz bir atıkta gizli: Kahve telvesi.
İçtiğiniz Türk kahvesinin veya filtre kahvenin telvesi, yapısındaki doğal elementler ve yüksek azot oranı sayesinde tam bir koku mıknatısıdır. Kötü kokuları maskelemek yerine doğrudan nötralize eder ve borulardaki sinmiş kokuları yok eder.
Bu yöntemin sırrı, telvenin borularda bir süre bekleyerek kokuyu hapsedecek vakti bulmasıdır. Bu yüzden en etkili zaman dilimi gece yatmadan öncedir.
1. Gün içinde biriken 2-3 tatlı kaşığı kahve telvesini doğrudan lavabo deliğinden içeriye boşaltın.
2. Üzerine sadece telvenin borunun biraz daha derinine inmesini sağlayacak kadar (yaklaşık yarım çay bardağı) ılık su dökün. (Çok fazla su dökerseniz telve tamamen akıp gider, bekleyemez).
3. Sabaha kadar lavaboyu kullanmayın ve telvenin görevini yapmasına izin verin.
4. Sabah uyandığınızda lavabodan 1-2 dakika boyunca bol sıcak su akıtarak boruları tamamen durulayın.
Kahve telvesi kokuyu yok etmekte harika bir yardımcıdır ancak aşırı ve susuz kullanımı borularda birikerek tıkanıklığa yol açabilir. Bu yöntemi haftada en fazla 1 veya 2 kez uygulamanız ve sabahında mutlaka bol sıcak suyla durulama yapmanız gerekir.