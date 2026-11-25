Bulaşık süngerini ne zaman çöpe atıyorsunuz? Genellikle kötü kokmaya başladığında ya da kenarları parçalandığında, değil mi? Oysa dışarıdan tertemiz görünen bir sünger bile nemli yapısı nedeniyle bakterilerin çoğalmasına uygun bir ortam oluşturabiliyor. Neyse ki süngerinizi yalnızca sudan geçirmekle yetinmeden temizlemek için evde uygulayabileceğiniz farklı yöntemler de var.