Bulaşık süngerini ne zaman çöpe atıyorsunuz? Genellikle kötü kokmaya başladığında ya da kenarları parçalandığında, değil mi? Oysa dışarıdan tertemiz görünen bir sünger bile nemli yapısı nedeniyle bakterilerin çoğalmasına uygun bir ortam oluşturabiliyor. Neyse ki süngerinizi yalnızca sudan geçirmekle yetinmeden temizlemek için evde uygulayabileceğiniz farklı yöntemler de var.
Lavabonun kenarında duran bulaşık süngeri, gün boyunca yemek artıkları, yağ ve suyla temas ediyor. Her kullanımdan sonra deterjanla yıkansa bile gözeneklerinin arasında nem ve kir kalabiliyor. Üstelik süngerin temiz görünmesi, üzerinde hiç bakteri bulunmadığı anlamına gelmiyor.
Mutfak temizliğinde sıkça kullanılan limon, bulaşık süngerleri için de önerilen doğal yöntemlerden biri. Süngerin limon suyunda bekletilmesinin bazı bakterilerin azalmasına yardımcı olabileceği söyleniyor.
Ancak limonun ferah kokusu sizi yanıltmasın. Limon suyu, süngerdeki mikroorganizmaları yeterli düzeyde ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle yalnızca limon suyuna güvenerek süngerin tamamen temizlendiğini düşünmemek gerekiyor.
Bulaşık süngeri temizliğinde kullanılan yöntemlerden biri de çamaşır suyu. Uygun şekilde hazırlandığında bazı mikroorganizmaların azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Ancak fazla çamaşır suyu kullanmak, daha iyi temizlik anlamına gelmez.
Ayrıca çamaşır suyu kesinlikle limon, sirke, amonyak veya başka temizlik ürünleriyle karıştırılmamalı. Yanlış karışımlar sağlığa zararlı gazların açığa çıkmasına neden olabiliyor.
Çaydanlıktan dökülen kaynar suyun birçok şeyi temizleyeceği düşünülüyor. Bu nedenle bazı kişiler bulaşık süngerlerini de sıcak suda bekletmeyi tercih ediyor. Kaynar su, belirli mikroorganizmaların azalmasını sağlayabilse de her sünger yüksek sıcaklığa dayanıklı olmayabiliyor.
Süngerin kaynar suya tamamen batırılarak birkaç dakika bekletilmesini önerilen yöntemler arasında sıralıyor. Ancak sıcak suyun sıçraması yanıklara, yüksek ısı ise bazı süngerlerin yapısının bozulmasına yol açabiliyor. Bu işlem her sünger için güvenli veya kesin sonuç veren bir çözüm değil.
Bulaşık süngerinin mikrodalga fırına konulması ilk bakışta oldukça tuhaf gelebilir. Bir araştırmada, uygun şekilde mikrodalgada ısıtılan süngerlerdeki bakteri miktarının çok büyük ölçüde azaldığı görüldü.
Yine de bu yöntemi her süngerde uygulamak güvenli değil. Metal içeren, mikrodalgaya uygun olmayan veya kuru süngerler yangın tehlikesi oluşturabiliyor. Bu nedenle yalnızca üreticisinin mikrodalgaya uygun olduğunu belirttiği süngerlerde, tamamen ıslatılarak ve güvenlik talimatlarına uyularak uygulanmalı.
Tabakları, bardakları ve tencereleri yıkayan bulaşık makinesi, uygun süngerlerin temizliğinde de kullanılabiliyor. Özellikle yüksek sıcaklık ve ısıtmalı kurutma özelliğinin birlikte kullanılması, süngerdeki mikroorganizmaların azaltılmasına yardımcı oluyor.
Bulaşık makinesi, etkili sonuç veren yöntemlerden biri. Ancak süngeri makineye koymadan önce üzerindeki yemek artıklarını uzaklaştırmak ve ürünün makinede yıkamaya uygun olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor.
Bir kabın içine su ve tuz koyup süngeri bekletmek, evde kolayca denenebilecek yöntemlerden. Ancak bazı bakteri türleri tuzlu ortamlarda da yaşayabiliyor. Bu nedenle süngeri gece boyunca tuzlu suda bırakmak, güvenilir bir dezenfeksiyon yöntemi olarak görülmemeli.
Lavanta, okaliptüs veya nane gibi uçucu yağlar, hoş kokuları nedeniyle ev temizliğinde kullanılabiliyor. Bazı uçucu yağların mikroorganizmalar üzerindeki etkileri de araştırılıyor. Ancak bu, bulaşık süngerine birkaç damla yağ eklemenin onu hijyenik hale getirmiyor.
Üstelik yoğun uçucu yağlar cildi tahriş edebiliyor ve bulaşıklarla temas eden süngerde istenmeyen kalıntılar bırakabilir. Bu nedenle güzel kokuyu temizlikle karıştırmamak gerekiyor.
Bütün bu yöntemlerin yanında unutulmaması gereken bir ayrıntı daha var: Hiçbir temizlik işlemi bulaşık süngerini sonsuza kadar kullanılabilir hale getirmiyor. Sürekli ıslak kalan, parçalanmaya başlayan veya kötü kokan süngerleri kullanmaya devam etmek doğru değil.
Iowa Eyalet Üniversitesinin 2026 yılında yayımladığı mutfak hijyeni önerilerinde, bulaşık süngerlerinin haftalık olarak ya da yıprandıklarında değiştirilmesi tavsiye ediliyor.
Kaynak: Tasting Table, ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Iowa State University