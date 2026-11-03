Her sabah sırılsıklam camlara uyananlar dikkat! Duvar küfü ve terlemenin asıl sebebi meğer ’o’ saatmiş...





YAPILAN EN BÜYÜK HATA: CAMI ÜSTTEN (VASİSTAS) SAATLERCE AÇIK BIRAKMAK



Birçok kişi kışın ev soğumasın diye pencereyi tamamen açmak yerine, üstten (vasistas) aralık bırakarak saatlerce havalandırma yapar. İşte küfü ve terlemeyi garantileyen en büyük hata budur. Pencereyi saatlerce yarım açık bırakmak, içerideki nemli ve ağır havayı dışarı atamaz. Sadece pencere kenarındaki duvarın ve eşyaların buz gibi soğumasına neden olur. Soğuyan bu yüzeyler, içerideki sıcak havayla karşılaştığında eskisinden çok daha fazla terleme ve küf yapar. Üstelik kombiniz soğuyan duvarları ısıtmak için boşuna doğalgaz harcar.