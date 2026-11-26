EN SIK YAPILAN 2 RAF HATASI

1. Tepsileri Üst Üste Dizmek: Fanlı fırın kullanmıyorsanız, iki farklı rafı aynı anda doldurmak ısı sirkülasyonunu keser. Üstteki yemeğin altı, alttaki yemeğin üstü çiğ kalır.

2. Soğuk Rafı Isıtmak: Fırını önceden ısıtırken kullanmayacağınız boş tepsileri veya rafları fırının içinde bırakmayın. Bu metal parçalar ısıyı absorbe ederek fırının geç ısınmasına neden olur.