1. Tepsileri Üst Üste Dizmek: Fanlı fırın kullanmıyorsanız, iki farklı rafı aynı anda doldurmak ısı sirkülasyonunu keser. Üstteki yemeğin altı, alttaki yemeğin üstü çiğ kalır.
2. Soğuk Rafı Isıtmak: Fırını önceden ısıtırken kullanmayacağınız boş tepsileri veya rafları fırının içinde bırakmayın. Bu metal parçalar ısıyı absorbe ederek fırının geç ısınmasına neden olur.
Fırının üst rafı, üst ısıtıcı rezistansa en yakın olan yerdir. Isı yükseldiği için bu bölge yoğun bir sıcaklığa sahiptir.
• Neler Pişmeli?
Gratenler, üzeri kaşarlı yemekler, lazanya, güveçler ve sufle gibi üstünün hızla renk alması gereken tarifler.
• Püf Noktası
Yemeğin içi pişmeden üstünün yanmaması için bu rafı genellikle pişirme işleminin son 5-10 dakikasında "kızartma" amaçlı kullanın.
Isının en dengeli dağıldığı, alt ve üst ısıtıcıya eşit mesafede olan bölgedir. Kurallardan emin olmadığınızda sığınacağınız limandır.
• Neler Pişmeli?
Kekler, kurabiyeler, poğaçalar, tartlar ve bütün tavuk/et yemekleri.
• İpucu
Fırına tek bir tepsi atacaksanız ve tarifte aksini belirten bir ibare yoksa, varsayılan tercihiniz her zaman orta raf olmalıdır.
Fırının tabanına yakın olan bu raf, alt ısıtıcıdan gelen yoğun ısıyı doğrudan alır. Üstünün hemen yanmasını istemediğiniz ama altının iyi kızarması gereken yemeklerin yeridir.
• Neler Pişmeli?
Pizzalar, altı çıtır olması gereken börekler, tart tabanları ve döküm tencerede ağır ağır pişen etli yemekler.