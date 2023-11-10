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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Herekeli halıcıyı arkadaşı öldürdü

Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Herekeli tanınmış işadamı Nurhan Ör’ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ör’ün gözaltına alınan bir arkadaşı cinayeti itiraf etti

ABBAS ÇAKAR
Herekeli halıcıyı arkadaşı öldürdü
Kocaeli'de, 2 gündür kayıp olan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'ün (56) otomobili Gebze'de bulundu. Otomobilinde kan izleri olan Ör'ün cinayete kurban gittiği belirlendi.
Körfez ilçesine bağlı Hereke Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan Nurhan Ör, 2 gün önce eve gitmeyince ailesi durumdan endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. Ör'ün otomobili dün Gebze'de boş bir arazide bulundu. Otomobilde kan izlerine rastlayan polis parmak izi, telefon ve güvenlik kameraları incelenmesi neticesinde olaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına alındı. Ör'ün arkadaşı olan şüphelilerden biri, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ancak, Ör'ün cansız bedeni bulunamadı. Polis, Ör'ün cansız bedenini arıyor.

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Herekeli halıcıyı arkadaşı öldürdü
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