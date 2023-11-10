Herekeli halıcıyı arkadaşı öldürdü

Kocaeli'de, 2 gündür kayıp olan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'ün (56) otomobili Gebze'de bulundu. Otomobilinde kan izleri olan Ör'ün cinayete kurban gittiği belirlendi.Körfez ilçesine bağlı Hereke Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan Nurhan Ör, 2 gün önce eve gitmeyince ailesi durumdan endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. Ör'ün otomobili dün Gebze'de boş bir arazide bulundu. Otomobilde kan izlerine rastlayan polis parmak izi, telefon ve güvenlik kameraları incelenmesi neticesinde olaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına alındı. Ör'ün arkadaşı olan şüphelilerden biri, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ancak, Ör'ün cansız bedeni bulunamadı. Polis, Ör'ün cansız bedenini arıyor.