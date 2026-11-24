Bu yöntemin temel amacı, markete gitmeden önce kafanızda net bir şablon oluşturmak ve reyonlar arasındaki "Acaba bunu da alsam mı?" tuzağına düşmemektir.
2. Kasada Şok Yaşamayı Engelliyor:
Reyonlar arasında gezinirken sepete atılan "bisküviler, soslar, paketli gıdalar" cüzdanı şişiren asıl suçlulardır. Sayı odaklı gittiğinizde bütçenizi %100 kontrol altında tutuyorsunuz.
3. Zaman Kazandırıyor:
Market içinde ne alacağını bilmeden saatlerce dönüp dolaşma devri bitiyor. Doğrudan hedef odaklı bir alışverişle 15 dakikada işinizi bitirip çıkıyorsunuz.
Sepetinize sadece şu 6 kategoriden, belirlenen adetlerde ürün ekliyorsunuz:
Listenin en güçlü ve hacimli kısmı sebzelerden oluşuyor. Hafta boyunca yapacağınız yemeklerin, çorbaların ve salataların temel malzemesini almış olursunuz.
• Tüyo: Mevsim sebzelerini seçmek hem bütçenizi korur hem de daha sağlıklıdır.
• Örnek: Ispanak, brokoli, havuç, domates, kabak ve soğan
Sizi tok tutacak ve kas sağlığınızı koruyacak ana öğün mimarları. Bu kategoride sınır sadece kırmızı et değil; bitkisel proteinler de hayat kurtarır.
• Tüyo: Hem ekonomik hem de tüketim açısından dengeli bir dağılım yapın.
• Örnek: Kıyma, tavuk göğsü, yumurta, mercimek ve süzme yoğurt
Gün içindeki tatlı krizlerini önleyecek, ara öğünlerinizi renklendirecek 5 çeşit meyve.
• Tüyo: Hem taze tüketebileceğiniz hem de yulafınıza veya yoğurdunuza katabileceğiniz çok yönlü meyveleri tercih edin.
• Örnek: Muz, elma, mandalina, avokado ve limon
Vücudun enerji kaynağı olan, yemeklerin yanına eşlik edecek doyurucu karbonhidratlar.
• Tüyo: Glisemik indeksi düşük, uzun süre tok tutan kompleks karbonhidratlara yönelmek süreci daha sağlıklı kılar.
• Örnek: Bulgur, pirinç, tam buğday ekmeği ve patates
Yemeklerinizi sıradanlıktan çıkaracak, mutfakta yaratıcılığınızı konuşturacağınız yardımcılar.
• Tüyo: Hem yemeklerde hem salatalarda kullanabileceğiniz, farklı malzemelerle birleştirerek yeni soslar üretebileceğiniz seçeneklere yönelin.
• Örnek: Nar ekşisi, balzamik sirke, baharat karışımları, hazır makarna sosları veya turşu
Bu kuralın en güzel yanı sizi katı bir diyete zorlamaması. Psikolojik olarak kısıtlanmış hissetmemek için sepetinize tamamen kendi zevkinize ait sadece 1 adet ürün ekliyorsunuz.
• Örnek: Bir paket cips, sevdiğiniz bir çikolata veya dondurma
Dipnot: Eğer tek başınıza yaşıyorsanız "6-5-4-3-2-1" sayıları size bir hafta için fazla gelebilir. Bu durumda kuralı esneterek "3-2-2-1-1-1" şeklinde kendi minyatür listenizi oluşturabilirsiniz.
Ya da glisemik indeksi nedeniyle pirinç, patates, meyve gibi seçenekleri azaltmak istiyorsanız protein grubuna bir fazla yazabilirsiniz.