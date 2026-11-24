Dipnot: Eğer tek başınıza yaşıyorsanız "6-5-4-3-2-1" sayıları size bir hafta için fazla gelebilir. Bu durumda kuralı esneterek "3-2-2-1-1-1" şeklinde kendi minyatür listenizi oluşturabilirsiniz.

Ya da glisemik indeksi nedeniyle pirinç, patates, meyve gibi seçenekleri azaltmak istiyorsanız protein grubuna bir fazla yazabilirsiniz.

Haber Girişi Serap Salman - Editör