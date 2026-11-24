TAVANDAKİ IŞIĞI KAPATIN, EVİN HAVASI DEĞİŞSİN

Salonun ortasındaki tek avizeyi yakmak yerine ışığı odanın farklı köşelerine dağıtmayı deneyin. Koltuğun yanına yerleştireceğiniz bir lambader veya konsol üzerindeki küçük bir abajur, özellikle akşam saatlerinde çok daha sıcak bir ortam oluşturabilir.

Yumuşak ve sıcak tonlu ışıklar, özellikle dinlenmek istediğiniz akşamlarda daha rahat bir atmosfer yaratacaktır.