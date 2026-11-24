Salonun ortasındaki tek avizeyi yakmak yerine ışığı odanın farklı köşelerine dağıtmayı deneyin. Koltuğun yanına yerleştireceğiniz bir lambader veya konsol üzerindeki küçük bir abajur, özellikle akşam saatlerinde çok daha sıcak bir ortam oluşturabilir.
Yumuşak ve sıcak tonlu ışıklar, özellikle dinlenmek istediğiniz akşamlarda daha rahat bir atmosfer yaratacaktır.
Evinizdeki duvarların tamamını boyamak gözünüzde büyüyorsa yalnızca birine odaklanın. Özellikle koltuğun arkasındaki veya yemek masasının bulunduğu duvara farklı bir renk uygulamak, odanın görünümünü büyük ölçüde değişik gösterecektir.
Kiremit, adaçayı yeşili veya sıcak bej tonları, mevcut mobilyalarla birlikte kullanılabilecek seçenekler arasında. Daha farklı bir görünüm isteyenler ise duvarın yalnızca alt bölümünü boyayarak iki renkli bir tasarım oluşturabilir.
Perdelerinizin renginden memnunsanız onları değiştirmenize gerek olmayabilir. Çünkü bazen yalnızca kornişin konumu bile odanın görünümünü etkileyebiliyor. Tavana daha yakın yerleştirilen perde sistemleri, pencerelerin olduğundan daha uzun görünmesini sağlayabiliyor.
Özellikle küçük salonlarda tavandan yere doğru uzanan perdeler daha bütünlüklü bir görüntü oluşturur. Ancak kumaşın yerde fazla birikmemesine ve pencerenin rahatça açılabilmesine dikkat etmek gerekiyor.
Aynalar yalnızca hazırlanırken kullanılan bir eşya değil, dekorasyonun da dikkat çekici parçalarından oldu. Özellikle pencereye yakın uygun bir duvara yerleştirilen büyük bir ayna, gün ışığını yansıtarak odanın daha aydınlık görünmesine yardımcı olabilir.
Dar bir antrede veya küçük bir salonda aynanın karşısına gelen görüntü de önemli. Dağınık bir köşeyi yansıtmak yerine daha düzenli ve ferah bir alanı gösterecek şekilde konumlandırabilirsiniz.
Boş bir duvarı değerlendirmek için çok sayıda çerçeve ve aksesuar kullanmak zorunda değilsiniz. Tek bir tablo kullanarak alanı daha ferah gösterin. Özellikle koltuğun veya konsolun üzerinde kullanılan geniş bir görsel, bulunduğu alanı daha düzenli gösterebilir.
Tablonun içindeki renklerden birini kırlentlerde veya diğer küçük aksesuarlarda kullanarak odada uyum sağlayabilirsiniz.
Salonun pencere kenarında uzun zamandır boş duran bir alan olabilir. Burayı doldurmak için büyük bir mobilya almanız gerekmiyor. Evdeki tekli koltuğu, küçük bir sehpayı ve lambayı bir araya getirerek kendinize dinlenme köşesi hazırlayabilirsiniz.
Sevdiğiniz birkaç kitabı, yumuşak bir örtüyü ve küçük bir bitkiyi de bu alana ekleyin. Böylece daha önce kullanılmayan bir köşe, kahve içmek veya kitap okumak için tercih ettiğiniz bir yere dönüşebilir.
Evde yıllardır kullanılan ahşap bir sandık, eski bir komodin veya aileden kalan küçük bir dolap varsa hemen elden çıkarmayın. Çünkü eski ve yeni mobilyaları bir arada kullanmak, dekorasyona daha farklı bir hava katacaktır.
Örneğin eski bir ahşap sandığı salonun köşesinde değerlendirebilir, üzerine modern bir abajur veya seramik vazo yerleştirebilirsiniz. Yıpranmış bir komodinin kulplarını değiştirmek de daha farklı görünmesine yardımcı olabilir.
Salondaki bütün kumaşlar aynı renkte ve dokuda olmasın. Oysa mevcut koltukların üzerine yerleştirilen farklı dokulardaki kırlentler ve ince bir koltuk örtüsü bile oturma alanına hareket katabilir.
Örneğin düz renkli bir koltuğu keten görünümlü kırlentler, dokulu bir battaniye veya kadife detaylarla tamamlayabilirsiniz. Burada önemli olan bütün parçaların birbirinin aynısı olması değil, birbiriyle uyumlu görünmesi.