DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor

Eylem çadırını ziyaret eden Hizmet İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Arzu Tekin, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın selamlarını ileterek "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her konuda yanınızdayız" mesajını verdi. Mağdur emekçiler, emekleriyle oynayan belediyelere tepki göstererek "bayramı bize zehir ettiler " değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır'da DEM Partili belediyelerde haksız yere işten çıkarılan işçilerin eylemi Büyükşehir Belediyesi önünde Hizmet İş Sendikası öncülüğünde kurulan çadırda devam ediyor. Hizmet İş Sendikası'nın ücretsiz avukatlık hizmetiyle hukuki mücadelelerini sürdüren mağdur emekçiler, bayrama işsiz girmenin üzüntüsünü yaşıyor. Eylem çadırını ziyaret eden Hizmet İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komitesi Başkan Yardımcısı Arzu Tekin, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın talimatıyla kurulan eylem çadırının emekçilerin mücadelesine büyük katkı sağladığını dikkat çekti, sendika olarak her konuda destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman da eyleme bayramdan sonra kararlı bir şekilde devam edeceklerini açıkladı."

AĞIR İŞTE ÇALIŞAMAZ RAPORUM OLMASINA RAĞMEN EZİYET EDİP İŞTEN ATTILAR

Bayrama işsiz girmenin üzüntüsünü yaşayan işçiler belediye yönetimlerine sert tepki gösterdi. Kayapınar Belediyesi'nde zabıta personeliyken haksız yere işine son verildiğini kaydeden Abdullah Çebe,"Aynı zamanda Hizmet İş Sendikası İş yeri temsilcisiydim. İşine çok bağlı bir personel olmama rağmen siyasi görüşümüzden ötürü ekmeğimizle oynadılar. Hukuksuz bir şekilde işten atıldık. Guatır ameliyatı olmuştum. Heyet raporu olduğu halde önce temizliğe verip işime son verdiler. Zulüm konusunda kimse bunların eline su dökemez. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi düşman görüp ekmeğinden ediyorlar. Bayrama üzgün giriyoruz. Alışveriş yapamadık. Çocuklarıma elbise alamadım. Benim ve ailemin hakkı bu zihniyetin sahiplerine haram olsun. Bu zor dönemde Hizmet İş Sendikası her konuda yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor. Onlara minnettarız " diye konuştu.

BAYRAMI BİZE ZEHİR ETTİLER

Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşım biriminde görev yaparken hiç bir gerekçe sunulmadan işine son verilen Erdal Bozkır da 5 aydır işsiz olduğuna vurgu yaparak bayramı büyük bir hüzünle karşıladıklarını ifade ederek,"Bize resmen zulmediyorlar. Onlardan olmadığımız için bize yaşam hakkı vermek istemiyorlar. Bizim yerimize kendi yandaşlarını aldılar. Bayram geldi ailemiz var ama istedilerimizi yapamadık. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Hizmet İş Sendikası ilk günden beri yanımızda. Ne gerekiyorsa yapıyorlar " diyerek tepkisini dile getirdi.