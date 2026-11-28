Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, e-Nabız'ın güçlü veri altyapısıyla geliştirilen yapay zekâ destekli "Ritmik" uygulamasının 86 milyon vatandaşın kişisel sağlık asistanı olacağını açıkladı. Antalya'da düzenlenen HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı'nda konuşan Birinci, Türkiye'nin son 20 yılda sağlıkta önemli teknolojik yatırımlar yaptığını belirtti. Yeni dönemdeki önceliklerinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Birinci, vatandaşların hasta olmadan önce kendi sağlıklarını yönetebilmelerini hedeflediklerini söyledi. Birinci, sistemin çalışma prensibini şu sözlerle anlattı: "Ritmik, herkesin sağlık verilerine göre öneriler sunacak. Kullanıcının e-Nabız'daki tüm tetkiklerini inceleyerek göstergelerdeki değişimleri raporlayacak. 'Şu tetkiki yaptırmalısınız' ya da 'Kullandığınız ilaç cildinizi güneşli havalarda hassas hale getirebilir, bugün dikkat edin' gibi kişiye özel uyarılarda bulunacak."

BESLENME ÖNERİSİ

Sistemin yeteneklerinin genişleyeceğine dikkat çeken Birinci, yakında yemek tabağının fotoğrafı çekilerek kalori ve içerik analizi yapılabileceğini, doktor randevularından beslenme önerilerine kadar her alanda vatandaşa rehberlik edileceğini kaydetti. Ritmik'in bu yıl sonuna kadar kullanıma açılacağını belirten Birinci, şubat sonuna kadar geliştirme sürecinin tamamlanarak kapsamlı bir yapay zekâ asistanının hizmete sunulacağını duyurdu. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nı (KOAH) da yakından takip ettiklerini de vurgulayan Birinci, "KOAH'ın Dijital Nefesi" yarışması kapsamında erken tanı, sürekli izlem ve kişiselleştirilmiş müdahalelere dayalı önleyici sağlık projelerini desteklediklerini sözlerine ekledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör