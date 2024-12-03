Hesap tartışması yaşadı! Takip edilip darp edildi

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 21 Kasım Perşembe günü Fatih İlçesi Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. 19 Kasım Salı günü ülkemize gelen Irak uyruklu Irak Diplomatik Pasaportu olan Chalak Sabah Omar saldırıya uğradı ve yüzünden ve kafa kısmından yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Omar ifadesinde; cadde üzerinde yürüdüğü esnada bir kişinin arkadan elini cebine soktuğunu ve diğer kişinin ise yüzüne vurduğunu ve şahısları tanımadığını söyledi. Omar ifadesinde Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in sekreteri olduğunu beyan etti.

"BEN HESAP ÖDEMEM" İDDİASI…

İnceleme başlatan İstanbul Polisi; geriye dönük kamera çalışması başlattı. Omar'ın, olay günü saat 20.10 sıralarında Binbirdirek Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerinde bulunan bir restorana gittiği, iki saat boyunca restoranda kaldığı, restorandan ayrılacağı esnada iş yeri çalışanları ile aralarında tartışma çıktığı tespit edildi. Daha sonra Omar'ın iş yerinden ayrıldığı, olayı gerçekleştiren kişinin de adresten ayrıldığı ve Hamidiye Caddesi üzerinde Omar'a saldırdığı saptandı. İfadeleri alınan iş yeri çalışanları restoranda alkol alan Omar'ın hesap masaya geldiğinde diplomat olduğunu ve hesabı ödemeyeceğini söylediğini, aralarında tartışma çıktığını ve şahsın küfürler ettiğini söyledi. Restoran çalışanları olayın uzamaması için şahıstan hesap almayarak uzaklaştırdıklarını da söyledi. Olaydan sonra işletme sahibinin kardeşi olan ve aynı zamanda iş yeri çalışanı olan F.D.'nin restorandan ayrıldığı, arkasından gittiği Omar'ı Hamidiye Caddesi üzerinde yaraladığı tespit edildi. Fikret D. gözaltına alındı.