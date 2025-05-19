Hevsel bahçeleri kenevir tarlası oldu

Diyarbakır'da, tarihi 8 bin yıl öncesine dayanan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 2 milyar lira olan uyuşturucu maddesi kenevir ele geçirildi. Diyarbakır Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde emniyet güçleri bot, helikopter ve drone destekli operasyon düzenledi. Önceki sabah güneşin doğması ile başlayan operasyonda; adacıklara sualtı polisi ile çıkarma yapan Diyarbakır emniyetine, arama tarama boyunca polis helikopteri ve drone da havadan destek vererek eşlik etti. Narkotik polisleri, 31 ayrı alandan yaklaşık 2 milyar TL değerinde ve 5 bin 300 kilogram esrar üretimine uygun 30 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Tek tek sökülen kenevir bitkileri yakarak imha edildi. Adına türküler ve şiirler yazılan tarihi Hevsel bahçelerinin arazi yapısı sebebiyle araç girişi yapılamamasını fırsata çeviren uyuşturucu tacirlerinin, yasadışı kenevir ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla çadırlar kurarak yaşam alanları oluşturdukları, sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları tespit edildi.