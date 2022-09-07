Heybeliada ormanlarında hafriyat rezaleti

İstanbul'un ciğerleri olan Heybeliada'daki ormanlar, kaçak olarak moloz ve çeşitli atıkların döküldüğü bir mezbeleye döndü. Adanın ormanlık alanlarında küçük çaplı moloz dağları oluşurken çevreye de kötü kokular yayılmaya başladı. Kamyonların geceyarısı molozları dökerken ağaçlara verdikleri zarar da kameralara yansıdı. İstanbul'un turizm cennetlerinden Heybeliada, büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Adanın ormanları hafriyat kamyonlarının yasadışı şekilde döktüğü moloz ve diğer çeşitli atıklar nedeniyle adeta çöplüğe dönüştü. Dökülen moloz yığınları, adadaki ormanlık alanın neredeyse tamamına yayıldı. Yasal döküm alanını kullanmak için ton başına yüksek ücret ödemekten kaçan yüklenicilerin, molozları geceyarısı Heybeliada'daki ormanlık alana döktükleri öne sürüldü. Yaşanan çevre felaketine karşı önlem alınmasını isteyen bir Ada sakini, "Heybeliada'da doğup büyüdük ve çocukluğumuz da bu ormanda oyunlar oynayarak geçti. Ailemizle de zaman zaman buralara gelip, yürüyüş yaparız. Bugün yürüyüş yapmak için çıktığımda bu manzarayı gördüm ve çok üzüldüm. Resmen doğaya hakaret ediyoruz. Bu atıkların yasal döküm alanına götürülüp dökülmesi gerekmiyor mu? Ormana dökülen molozlara baktıkça üzülüyorum. Gereken önlemin alınması gerekiyor" sözleriyle tepki gösterdi.