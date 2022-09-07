Haberler Yaşam Haberleri Heybeliada ormanlarında hafriyat rezaleti
Giriş Tarihi: 8.9.2022

Heybeliada ormanlarında hafriyat rezaleti

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Heybeliada ormanlarında hafriyat rezaleti
İstanbul'un ciğerleri olan Heybeliada'daki ormanlar, kaçak olarak moloz ve çeşitli atıkların döküldüğü bir mezbeleye döndü. Adanın ormanlık alanlarında küçük çaplı moloz dağları oluşurken çevreye de kötü kokular yayılmaya başladı. Kamyonların geceyarısı molozları dökerken ağaçlara verdikleri zarar da kameralara yansıdı. İstanbul'un turizm cennetlerinden Heybeliada, büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Adanın ormanları hafriyat kamyonlarının yasadışı şekilde döktüğü moloz ve diğer çeşitli atıklar nedeniyle adeta çöplüğe dönüştü. Dökülen moloz yığınları, adadaki ormanlık alanın neredeyse tamamına yayıldı. Yasal döküm alanını kullanmak için ton başına yüksek ücret ödemekten kaçan yüklenicilerin, molozları geceyarısı Heybeliada'daki ormanlık alana döktükleri öne sürüldü. Yaşanan çevre felaketine karşı önlem alınmasını isteyen bir Ada sakini, "Heybeliada'da doğup büyüdük ve çocukluğumuz da bu ormanda oyunlar oynayarak geçti. Ailemizle de zaman zaman buralara gelip, yürüyüş yaparız. Bugün yürüyüş yapmak için çıktığımda bu manzarayı gördüm ve çok üzüldüm. Resmen doğaya hakaret ediyoruz. Bu atıkların yasal döküm alanına götürülüp dökülmesi gerekmiyor mu? Ormana dökülen molozlara baktıkça üzülüyorum. Gereken önlemin alınması gerekiyor" sözleriyle tepki gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
YKS EK TERCİH YAPMA SAYFASI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
Sigara fiyatları 7 Eylül 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
DenizBank emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor?
Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte, saat kaçta? TFF takvimi ile 2022 Süper Lig yaz transfer dönemi için sayılı saatler! İşte tüm detaylar
Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava!
İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman? İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek!
SON DAKİKA: Brent Petrol'de sert düşüş! Savaş öncesi seviyeye döndü
e-Devlet Doğalgaz desteği 450-1150 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Heybeliada ormanlarında hafriyat rezaleti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA