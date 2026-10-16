Haberler Yaşam Haberleri Heyelan nedeniyle kapatılmıştı: Erzincan-Erzurum yolu yeniden ulaşıma açıldı
Giriş Tarihi: 16.10.2026 01:35

Heyelan nedeniyle kapatılmıştı: Erzincan-Erzurum yolu yeniden ulaşıma açıldı

Erzincan'da sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu, Sansa Deresi mevkisinde ekiplerin yürüttüğü temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler söz konusu bölgede kontrollerini sürdürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Heyelan nedeniyle kapatılmıştı: Erzincan-Erzurum yolu yeniden ulaşıma açıldı
  • ABONE OL

Bölgede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle kara yolunun Üzümlü ile Kargın beldeleri arasında kalan Sansa Deresi kesiminde yola kaya, toprak ve su birikintileri sürüklendi. Heyelan nedeniyle tedbiren çift yönlü olarak trafiğe kapatılan güzergahta, Karayolları, DSİ, AFAD, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yoğun çalışma başlatıldı.

İş makineleri ve araç takviyesiyle güçlendirilen ekipler menfez ve köprü altlarındaki su tahliyesini sağlayarak yoldaki moloz ve toprak birikintilerini temizledi. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar neticesinde güvenliğin sağlanmasının ardından güzergah çift yönlü olarak yeniden araç trafiğine açıldı.

Yolun açılmasıyla Aşkale ve Ekşisu mevkilerinde tedbiren bekletilen araçların geçişine de kontrollü şekilde izin verildi. Ekipler söz konusu bölgede kontrollerini sürdürüyor.

#İL ÖZEL İDARESİ #ERZURUM #ERZİNCAN #AFAD #DSİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Heyelan nedeniyle kapatılmıştı: Erzincan-Erzurum yolu yeniden ulaşıma açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA